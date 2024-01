Saiba como foi o mandato da deputada estadual Cláudia de Jesus em 2023

Com o término de 2023, é importante relembrar iniciativas parlamentares da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) que encerrou o seu primeiro ano de mandato, depois de uma trajetória como vereadora e secretária de agricultura em Ji-Paraná. Foi um ano de conhecimento do poder legislativo, ouvindo a população, encaminhando demandas e pedindo a construção de políticas públicas para todo estado.

A deputada realizou eventos com a sociedade para debater como melhorar diversos setores da sociedade, fez requerimentos, indicações, projetos de lei e levou a representação do mandato para todas as cidades. A seguir, destacamos algumas das ações da parlamentar:

Presidência da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS)

Como presidente da Comissão de Saúde, Cláudia de Jesus liderou iniciativas importantes para a melhoria da saúde pública. Sob sua liderança, a comissão discutiu medidas para ampliar o acesso à saúde, descentralizar serviços e aliviar a sobrecarga nos hospitais. Ela também buscou soluções viáveis para a construção de um hospital, policlínicas e como desafogar a fila de espera por consultas, exames e cirurgias.

Educação de Qualidade para Todos

Destacou-se como uma defensora incansável da educação de qualidade. Ela apresentou iniciativas voltadas para a melhoria da infraestrutura escolar, garantindo que as futuras gerações tenham acesso à educação.

Preservação Ambiental e Sustentabilidade

A parlamentar demonstrou um firme compromisso com a preservação ambiental e a sustentabilidade. Ela propôs medidas destinadas a conservar áreas naturais e a promover a adoção de energias renováveis. Além disso, enfatizou a importância da conscientização sobre práticas ambientalmente responsáveis.

Inclusão e Igualdade

Cláudia de Jesus teve ação em defesa da inclusão e igualdade. Ela apoiou políticas e programas destinados a combater a discriminação, promover a igualdade de gênero e abordar questões de desigualdade social. A organização de encontros e audiências públicas com comunidades tradicionais de Rondônia refletiu seu compromisso com a inclusão.

Defesa da Agricultura Familiar

Como vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural, Cláudia de Jesus desempenhou um papel fundamental na defesa de programas sociais para o homem do campo. Seu projeto de indicação para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar em Rondônia visa promover políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dos agricultores, incluindo assistência técnica, regularização fundiária e crédito rural. Também atuou para o fortalecimento de instituições como Emater, Idaron e demais órgãos públicos.

Apoio às Políticas Públicas para Mulheres

A deputada demonstrou um forte compromisso com a proteção das mulheres. Ela denunciou as condições precárias das delegacias especializadas no atendimento à mulher, enfatizando a necessidade de ambientes acolhedores e adequados para denunciar a violência. Além disso, apoiou a Marcha das Margaridas e colaborou na busca pela criação de uma Casa da Mulher Brasileira em Ji-Paraná, reforçando seu compromisso com os direitos das mulheres.

Melhorias na Saúde, agricultura familiar e Inclusão Social

Entre emendas parlamentares individuais e de bancada a deputada destinou mais de R$ 10.6 milhões para Rondônia, no primeiro ano de mandato. Cláudia de Jesus priorizou investimentos na área da saúde, destinando mais de R$ 5 milhões para este setor. Metade de toda a verba parlamentar. Esses recursos não apenas endereçam questões emergenciais, mas também estabelecem uma base sólida para um futuro mais saudável.

Entre os municípios beneficiados, estão Ji-Paraná, que foi contemplado para R$ 3,8 milhões. Esses investimentos são fundamentais para a modernização de infraestruturas de saúde, aquisição de equipamentos vitais, fortalecimento dos serviços de atenção básica, agricultura familiar, esportes e projetos sociais.

A atuação da deputada vai além do financiamento, refletindo um envolvimento genuíno com as comunidades. Visitas regulares aos municípios e diálogos constantes com líderes locais e profissionais de saúde têm sido uma marca de seu mandato, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira alinhada com as necessidades reais da população.

O impacto dessas ações é evidente não apenas nos números, mas também nas vidas transformadas. Histórias de melhorias no atendimento médico, redução de filas de espera e aumento da satisfação dos usuários dos serviços de saúde ilustram o sucesso das iniciativas da deputada que tem se destacado à frente da presidência da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.

À medida que Cláudia de Jesus avança em seu mandato, as expectativas são altas para a continuidade e expansão dessas ações transformadoras. Seu primeiro ano no cargo já estabeleceu um padrão de excelência e comprometimento com o bem-estar dos cidadãos, sinalizando um futuro promissor para a saúde pública, agricultura familiar e projetos sociais.

10 municípios que mais receberam recursos:

Ji-Paraná: mais de R$ 3.8 milhões

Machadinho: mais de R$ 662 mil

Ouro Preto do Oeste: R$ 550 mil

Teixeiropólis: R$ 345 mil

Mirante da Serra: R$ 405 mil

Urupá: R$ 391 mil

Cacoal: R$ 300 mil

São Miguel: R$ 290 mil

Novo Horizonte: R$ 371 mil

Ações:

55 indicações ao governo de Rondônia;

07 projetos de lei;

02 projetos de decreto legislativo;

68 requerimentos ao governo;

6 audiências públicas realizadas, abordando temas sociais;

141 moções e votos de louvor.

