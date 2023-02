Saiba como se faz um maravilhoso risoto cremoso de açafrão

Ingredientes

1 envelope de gelatina em pó sem sabor;

1 lata de leite condensado;

2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano;

5 colheres (sopa) de cachaça;

1 colher (sopa) de raspas da casca do limão.

Modo de preparo

Dissolva a gelatina conforme indica o fabricante. Em uma panela, misture o leite condensado com o suco de limão, a pinga, a gelatina dissolvida e cozinhe em banho-maria por cerca de 20 minutos. Despeje em um refratário untado com manteiga e leve à geladeira até que fique firme. Retire da geladeira, corte em cubinhos e espere ficar em temperatura ambiente. No momento de servir, passe pelas raspas de limão.

Dicas do Cheff

Polvilhe açúcar no momento de servir.

Fonte: Meu Sabor