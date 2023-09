Sala de Situação reforça atenção ao meio ambiente com monitoramento e fiscalização constantes

Um total de 945 atendimentos em diversas áreas foram realizados pelo programa estadual Rondônia Cidadã, que em sua 62ª edição teve como foco o público com prioridades, como pessoas com deficiência; com transtorno do espectro autista; com idade igual ou superior a 60 anos; gestantes; com mobilidade reduzida; com criança de colo; bem como obesas e doadoras de sangue. Atendimentos diferenciados, como odontológico, oftalmológico e manicure, além de entrega de kits enxoval do programa Mamãe Cheguei, foram disponibilizados ao público-alvo, no último sábado, das 8h às 16h, na Escola Estadual Jorge Teixeira de Oliveira, no bairro Ulisses Guimarães, zona Leste de Porto Velho.

Os serviços mais procurados, foram médicos, emissão de RG, do Passe Livre e corte de cabelo. Com esta edição, subiu para mais de 55 mil atendimentos diversos promovidos pelo programa estadual, desde 2019, quando foi criado com a nomenclatura Seas Cidadã.

Grávida de 8 meses, Caroline Nascimento foi uma das contempladas com um kit Mamãe Cheguei contendo 21 itens que serão usados pelo filho Anthony, que deverá nascer em meados de outubro.

“Soube deste programa do Governo de Rondônia logo no início da gestação. Com certeza é muito bom receber este kit, pois contém muitas coisinhas bonitas e úteis”, afirmou a jovem que cursa o terceiro ano do Ensino Médio.

Moradora das proximidades da Escola Jorge Teixeira, a dona de casa Maria da Glória, 53 anos, ficou sabendo da ação itinerante através do esposo, que foi ao restaurante onde de segunda a sábado adquire o almoço pelo programa Prato Fácil, ao custo de R$ 2, e lá foi informado sobre o porquê do movimento na escola.

“Logo cedo vi o movimento na escola. Mas só quando meu esposo retornou do restaurante é que fiquei sabendo do que se tratava, e logo corri pra cá pra ver se consigo o Passe Livre”, disse entusiasmada.

Além do Passe Livre, que garante viagens gratuitamente em ônibus intermunicipais, Maria da Gloria passou pelos serviços de aferição da pressão arterial, teste de glicemia, oftalmológico e aproveitou para fazer as unhas. Como faz tratamento no Hospital do Amor, ela agora dará entrada ao Passe Livre que lhe dará direito à passagem gratuita nos transportes coletivos em Porto Velho.

“Já sou atendida pelo programa Prato Fácil e agora estou muito feliz com o atendimento do Rondônia Cidadã”, reforçou.

Atividades de lazer e diversão também foram ofertadas envolvendo crianças, jovens e adultos com prioridades, muitos deles cadeirantes.

A 63ª edição do programa estadual acontecerá no próximo sábado (30) e domingo (1º) para os mais de 50 mil moradores do município de Jaru, a 292 quilômetros de Porto Velho.

Fonte: Governo RO