Sala dos Vereadores é inaugurada na Assembleia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) inaugurou na manhã desta terça-feira (21) a Sala dos Vereadores. O ambiente está localizado no 1º andar, em frente ao restaurante, disponibilizado pela Casa de Leis que será utilizado pelos parlamentares municipais.

O descerramento da faixa foi realizado pelos deputados estaduais Delegado Lucas (PP), Ribeiro do Sinpol (Patriota) e Pedro Fernandes (PTB) juntamente com a presidente da União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver) e da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, vereadora Rosária Helena (PROS).

O espaço foi equipado com computadores, estofados, mesa para reuniões, TV, uma tela interativa e servidor à disposição, podendo ser utilizado por lideranças dos municípios, que terão acesso às instalações.

Para o deputado estadual Ribeiro do Sinpol, é essencial esse relacionamento com os vereadores. “Ao longo dessa semana tivemos a oportunidade de homenagear os vereadores decanos de cada Câmara Municipal que construíram e constroem a história do nosso estado. Nada mais justo de que esse reconhecimento do presidente Marcelo Cruz e demais deputados aos vereadores, estabelecendo um local com a marca do Poder Legislativo”, frisou.

Rosária Helena aproveitou a oportunidade para parabenizar à Assembleia pela iniciativa em contribuir com o trabalho desempenhado pelos vereadores. “Nós (vereadores) de cada um dos 52 municípios juntamente com os deputados temos o papel de representar o povo de Rondônia. Quero agradecer o presidente Marcelo Cruz e demais deputados por dar essa visibilidade aos vereadores do nosso estado”, acrescentou.

Pedro Fernandes ressaltou a importância na inauguração do espaço na Casa de Leis. “Parabenizo o presidente Marcelo Cruz e toda equipe por idealizar esta sala para os vereadores. É um momento histórico onde poderemos receber as lideranças de cada município nesse local”, destacou.

De acordo com Delegado Lucas, a sala dos vereadores significa um marco no Poder Legislativo. “Esse singelo gesto representa muito para nossa democracia. Aqueles que são indispensáveis para um bom andamento nas demandas da população e era necessário que os vereadores pudessem ter um local neste prédio. O descerramento dessa faixa mostra a importância de cada um dos representantes dos nossos municípios”, pontuou.

O vereador de Guajará-Mirim, Augustinho Figueiredo (PDT), fez um agradecimento especial aos deputados. “Os vereadores nunca tiveram um respeito tão grandioso quanto a esta legislatura. Capitaneados pelo presidente Marcelo Cruz, vocês (deputados) tiveram essa sensibilidade conosco, pois esse local é o nosso presente de final de ano”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO