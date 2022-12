SAMU de Ariquemes recebe veículo com recursos de emenda parlamentar do deputado Adelino Follador

Aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), a Sessão Solene para outorga de Medalhas do Mérito Legislativo e Medalha do Mérito Cultural Professor Amizael Gomes da Silva, a várias personalidades do estado de Rondônia. A solenidade foi uma propositura de iniciativa do deputado estadual Dr. Neidson (Podemos).

Além do parlamentar, compuseram a mesa de trabalhos o coronel Elias dos Santos Cavalcante, representando a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o major BM Edmar Melo Braga, o major BM Odoni Savegnago Lopes e o senhor Antônio Elisbão da Silva, diretor da regional da Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Após a abertura oficial da solenidade, Dr. Neidson parabenizou a todos os homenageados pelo merecimento da outorga e disse considerar a Medalha do Mérito Cultural Professor Amizael Gomes da Silva uma das homenagens mais bonitas criadas pela Assembleia Legislativa de Rondônia, na oportunidade, entregue à família do senhor Carlos Levy da Silva, in memorian.

“É muito gratificante, enquanto legislador, representante do povo, poder dedicar tão importante homenagem a pessoas que muito fizeram por nosso estado e ainda em vida, como estamos celebrando nesta tarde. Porém, não deixa de ser menos honrosa e merecida a homenagem que hoje também dedicamos à memória do nosso querido Carlos Levy, incansável defensor da natureza e da cultura de Rondônia, aqui representado por parte da sua família. Agradeço a presença de todos e parabéns a cada um dos nossos homenageados”, declarou Dr. Neidson.

Receberam as honrarias os oficiais do Corpo de Bombeiros, Edmar Melo Braga e Odoni Savegnago Lopes, os senhores Antônio Elisbão da Silva, Antônio Braga da Silva, Dirceu Alves dos Santos, George Teles de Menezes, Manoel Paixão Gomes, a senhora Elânia Bispo de Morais e, com a Medalha do Mérito Cultural, representado por familiares, o senhor Carlos Levy Gomes da Silva.

Os homenageados tiveram a oportunidade de agradecer a iniciativa do deputado Dr. Neidson que por várias vezes foi citado como referência de político, representante atuante da população rondoniense e grande incentivador das obras das estações das ferrovias que irão rodar pelo estado, partindo da base da Estação da Ferrovia do IATA, próxima a Guajará-Mirim.

“Claro que ficamos muito felizes com essa homenagem oferecida por um deputado tão parceiro da nossa luta. Sempre digo que seria muito bom para Rondônia se todos os deputados fossem como o Dr. Neidson, mas essa homenagem também representa nossa geração futura, que irá desfrutar dos benefícios e recursos que o retorno das atividades das nossas ferrovias. Tenho certeza que Deus dará muita saúde e força ao nosso deputado, pois Dr. Neidson tem sangue de ferroviário nas veias, tem amor pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré, por Guajará-Mirim e por toda Rondônia. Obrigado por em todos os momentos difíceis estar sempre ao nosso lado e nos ajudar a implantar esse sonho. Essa homenagem é compartilhada, pois o senhor também é merecedor dessa homenagem”, declarou o também conhecido como Cabeça Branca.

Carlos Levy da Silva (in memorian)

O homenageado é um dos fundadores do Cine Amazônia, ocorrido em 2003, projeto onde permaneceu por alguns anos até se desligar para, sozinho, se dedicar a sua maior paixão, a arte. No decorrer do tempo, Carlos Levy deu início a um novo projeto, o Curta Amazônia. Ele era formado em Educação Física pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e faleceu aos 54 anos, em 1º de janeiro de 2022, deixando sua esposa Golda e os filhos, Marcel, Luan e Sofia.

“Levy deixou seu legado de resiliência, saiu, temporariamente, de cena pois, certamente, está levando sua arte para outras dimensões”, cita trecho da homenagem lida aos familiares em honra a memória de Levy.

Texto: Juliana Martins

Foto: Assessoria Parlamentar