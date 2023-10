SANEAMENTO Prefeitura faz apelo à população sobre descarte irregular de lixo

Além das dicas e técnicas, o atleta realizou apresentação para alunas e familiares

O ginásio Vinicius Danin, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, foi palco nesta segunda-feira (16) de um treino especial para alunas de ginástica do Programa Talentos do Futuro, com o atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica, Willian Miranda. O atleta tem 18 anos, é natural de Porto Velho, mas atualmente mora em Aracaju, onde treina com a seleção brasileira.

Willian aproveitou a passagem pela capital, e apresentou para as alunas, técnicas e movimentos que são desenvolvidos na ginástica aeróbica. Na ocasião, as atletas puderam conhecer de perto o trabalho do ginasta e ficaram surpresas com cada técnica que ele desenvolvia. Um momento de importante aprendizagem e descoberta de novos métodos.

O ginasta mora em Aracaju há quase dois anos, e já trouxe bons resultados para o país. Entre as conquistas, foi campeão sul-americano, individual e dupla, em 2021, e vice-campeão pan-americano, individual e dupla, em 2022. Willian Miranda foi aluno do Programa Talentos do Futuro, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

“Eu participei da minha primeira competição, em Salvador, na ginástica rítmica, em 2019, com apoio da Semes. E foi graças a essa competição, que as portas se abriram, e eu pude conhecer a ginástica aeróbica. Esse programa é fundamental e eu acho muito importante tudo que a Semes vem fazendo”, disse o atleta.

A primeira técnica, Francimeire Lavareda, acompanhou todo o processo de evolução do atleta e destaca o crescimento profissional nesses últimos anos. “Foi graças ao apoio da Semes que podemos realizar a viagem para que Willian realizasse o sonho de participar de uma competição. Esse apoio da secretaria é fundamental para que outros atletas, assim como o Willian, possam conseguir destaque no cenário nacional. Esse treino aqui em Porto Velho é uma forma de incentivar essas meninas para também seguirem firmes na modalidade”, conclui Francimeire Lavareda.

Durante o treino, o secretário-adjunto da Semes, Edilson Pacheco, entregou uma camisa da secretaria como forma de gratidão e respeito pelo Talentos do Futuro. A vinda do atleta para Porto Velho é uma parceria da Semes com a Federação de Ginástica de Rondônia. Além da capital, Willian também participa de ação no município de Candeias do Jamari, com formação continuada e apresentação.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, é uma satisfação receber o atleta de volta a Porto Velho, com novidades para as atletas do programa. “Eu fico muito feliz em saber que o atleta está nos dando orgulho representando o nosso país. Com toda certeza essas meninas saíram daqui com mais vontade de seguir na modalidade e a Semes vai continuar com todo apoio necessário para que outros sonhos também sejam realizados”, finaliza.

