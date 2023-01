Anna Shvets/Pexels Sangramento na gengiva geralmente é um sinal de doença

O sangramento na gengiva geralmente é um sinal de doença da gengiva, também conhecida como gengivite. A gengivite é a inflamação da gengiva e uma das doenças mais comuns que afetam a cavidade bucal. O sangramento na gengiva ocorre principalmente devido ao acúmulo de placa bacteriana e/ou tártaro na margem gengival.

Para identificar a gengiva inflamada/gengivite, observe os seguintes sinais:

Gengiva com a coloração bem vermelha e brilhante;

Sangramento gengival durante a escovação ou espontâneo;

Mau hálito;

Inchaço.

Alguns motivos disso acontecer são por conta da escovação deficiente. Com a correria do dia a dia, é comum que as pessoas escovem os dentes mais rápido do que deveriam, sem dar a devida atenção para as etapas de sua escovação. O fato de não utilizar fio dental também é um erro grave na hora de higienizar sua boca. Ele tem uma função importante, que pode ajudar no combate ao acúmulo de placa (bactérias) e tártaro entre os dentes.

O abuso de bebidas alcoólicas que contêm açúcares, assim como o consumo de doces, pode influenciar negativamente na saúde dental. Os açúcares prejudicam o esmalte dos dentes, favorecendo o surgimento de cáries.

Para prevenir a inflamação da gengiva, é importante que se tenha alguns hábitos que evitem essa condição, sendo eles:

Fazer o uso regular do fio dental antes da escovação;

Prevenir a formação de placa bacteriana fazendo uma boa escovação, dando a devida atenção para a forma como está escovando;

Ir periodicamente ao dentista para checar a sua saúde bucal e realizar uma limpeza semestralmente.

Esses cuidados vão ajudar a fortalecer seus dentes e evitar o acúmulo de bactérias que podem causar dor, perda de dentes e prejuízos para sua saúde bucal.

Fonte: IG SAÚDE