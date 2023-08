Santander amplia atuação na área de investimentos em Rondônia e abre contratação de assessores

Iniciativa faz parte da fase 2 do projeto Santander AAA, que já conta com 1,2 mil especialistas em todo o país e chegará a 2 mil até o final de 2023

Meta é chegar a 150 cidades; atualmente são 90 em todo o Brasil

NOTA DE IMPRENSA

Em paralelo ao crescimento da rede de lojas no estado, o Santander vem acelerando o reforço da sua equipe de profissionais em alguns segmentos. O Banco está contratando assessores em Rondônia para responder à crescente demanda da plataforma de investimentos Santander AAA.

A iniciativa faz parte da fase 2 do projeto, no qual o Banco vem investindo na ampliação da sua atuação em várias cidades do país. Ao todo, serão contratados 800 assessores, distribuídos pelos estados brasileiros. A decisão pela expansão está pautada nos números positivos que o projeto apresentou neste primeiro ano tanto na dimensão cliente – materializado pelo alto NPS (métrica de satisfação do consumidor) – quanto na dimensão Santander, com bons resultados de captação líquida e vinculação dos clientes.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site https://www.santander.com.br/aaa. “Estamos em um momento de atração de mão de obra qualificada neste processo de regionalização dos escritórios de atendimento a investidores. Esse movimento do Santander AAA, de estar mais próximo do cliente, é fundamental para termos um time de profissionais são só capacitado, mas que compreenda a realidade, cultura e peculiaridades de cada região e assim possa ofertar os produtos mais assertivos de acordo com o perfil daquele investidor”, destaca Dayane Arueira, líder Regional da Rede Norte/Nordeste do Santander AAA.

Para atingir o objetivo de se transformar na melhor plataforma de investimentos do mercado, o Santander definiu quatro pilares estratégicos: a criação de um novo Portal de Investimentos, que permite ao cliente acompanhar seus investimentos na palma da mão, além de ter acesso a conteúdos relevantes; a ampliação do Portfólio de Produtos para garantir uma oferta completa e competitiva capaz de atender os interesses dos clientes; a formação de um time renomado de especialistas dedicados a acompanhar tudo o que acontece no mercado local e internacional, com expertise para criar as Recomendações de Investimentos do Santander definidas de acordo com o perfil de cada cliente a partir da combinação eficiente de diferentes ativos; e a construção da melhor Assessoria de Investimentos, o Santander AAA.

“Na primeira fase do AAA, contratamos 1,2 mil profissionais que encontraram aqui uma cultura em que o cliente vem sempre em primeiro lugar. O Santander é um Banco verdadeiramente horizontal, onde o protagonismo, a meritocracia e a diversidade representam pilares fundamentais” afirma Luciane Effting, head do Santander AAA.

O turnover desse time foi próximo de zero, e a proposta agora é chegar a 2 mil especialistas até dezembro de 2023 e regionalizar ainda mais a atuação do AAA, que já está presente em mais de 90 cidades brasileiras. “Neste primeiro ano do lançamento do projeto AAA, conseguimos colocar o Santander em um outro patamar e pavimentar o caminho para a consolidação do Banco como referência na pauta de investimentos. As novas vagas, que trazem oportunidades para líderes e assessores, dão sequência a este plano e demonstram que acertamos a mão na construção de um modelo inovador e empreendedor que conecta a ‘carteira de clientes’ e a ‘carteira assinada’ com remuneração meritocrática atrelada ao seu protagonismo e encarreiramento dentro de uma instituição global”, destaca Luciane.

Em todo o Brasil

Um dos fatores de sucesso do Santander AAA é a atuação dos assessores de investimentos regionalmente, em diferentes estados do País – há 90 cidades com presença de assessores AAA. Com as novas vagas a proposta é ampliar a presença para 150 cidades brasileiras. “O diferencial do Santander está em disponibilizar a melhor experiência de investimentos aliado a um serviço completo de banking no segmento de alta renda. Com Select e AAA juntos, entregamos uma oferta completa de serviços financeiros permitindo que os clientes gerenciem toda a sua vida em uma única plataforma e invistam o seu tempo, ativo precioso, naquilo que tem mais valor para cada um”, complementa Luciane.

Perfil e qualificações

Para se candidatar a uma vaga de assessor de investimentos, os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. A certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) é pré-requisito, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial. O Banco também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Neste momento, o Santander Brasil oferece, gratuitamente, curso de preparação da plataforma “Eu me Banco” para as certificações CEA e CFP para novos contratados e para quem já é assessor. No caso do CFP, o mais alto nível do planejamento financeiro que qualifica o profissional, inclusive, a atuar com clientes private.

“Nosso principal objetivo é atrair cada vez mais talentos que compartilham do nosso propósito de entregar a melhor assessoria de investimentos do mercado para os clientes Santander”, garante.