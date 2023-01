Santo André vence Santos e avança em primeiro no Grupo 26 da Copinha

No último dia da terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, dois jogos marcaram o horário das 19h30 desta quarta-feira (11). Pelo Grupo 26, o Santo André venceu o Santos por 3 a 0 e avançou em primeiro lugar da chave. No mesmo horário, o confronto dos eliminados do Grupo 24 terminou com vitória do Rosário Central-SE sobre o Fluminense-PI por 3 a 0.

Jogando em casa, no Bruno José Daniel, o Santo André superou o Santos por 3 a 0, mesmo com uma menos. Gabriel Ferreira e Bruninho foram os autores dos gols. O resultado deixou o Santo André na liderança da chave, com sete pontos ganhos, enquanto o Santos terminou em segundo lugar, com seis.

Eliminados, o Falcon-SE, com quatro, terminou em terceiro lugar, e São Raimundo-RR, com zero, fechou o Grupo. Agora o Santos vai encarar o EC São Bernardo, enquanto o Santo André recebe o Bahia, na segunda fase.

Já pelo Grupo 24, o Rosário Central-SE se despediu da Copinha com uma vitória de 3 a 0 sobre o Fluminense-PI. Na cidade-sede de Barueri, Miragaia, Henrique e Mariano foram às redes na Arena Barueri. Foram os três primeiros pontos do Rosário Central na chave 24, que teve o Internacional e Oeste classificados, com seis pontos cada, que se enfrentam logo mais às 21h45. O Fluminense-PI deixou a competição sem pontuar.

Fonte: Agência Esporte