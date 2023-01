Santos e Ferroviária ficam só no empatam no Canindé

Santos e Ferroviária não conseguiram a esperada vitória para aliviar a pressão, mas fizeram um jogo bastante movimentado, que terminou empatado por 1 a 1, neste sábado (28) à noite pela quinta rodada do Paulistão Sicredi. O jogo aconteceu no Canindé por decisão da diretoria santista, que pretende ampliar sua presença na capital, tanto que mais de 11 mil torcedores estiveram no estádio da Portuguesa.

O empate deixou o Santos com seis pontos, no momento, em segundo lugar no Grupo A, atrás do Red Bull Bragantino, com oito. A Ferroviária, que vinha de três derrotas consecutivas, agora soma quatro pontos, ocupando a terceira posição do Grupo C, atrás de Corinthians (7) e São Bento (8) e na frente do Ituano (3).

Precisando da recuperação, os dois times se apresentaram de formas diferentes, mesmo que armados de formas diferentes. O Santos, de Odair Hellmann, marcando pressão, tentando roubar a bola no seu campo ofensivo. A Ferroviária, do estreante Elano Blumer, bem armado na defesa com o meio-campo fazendo a proteção à defesa.

Restou aos santistas tentaram os chutes de longa distância. Soteldo tentou aos 24 minutos, num chute cruzado que Saulo saltou para espalmar a escanteio. Dois minutos depois foi a vez de Mendoza arriscar da quina da área, pelo lado esquerdo, num chute rasteiro e que Saulo também mandou para fora.

O time do interior que não tinha chegado nenhuma vez com perigo, teve um pênalti a seu favor aos 47 minutos, quando John Kennedy invadiu a área pelo lado esquerdo e foi desequilibrado por Sandry. Na cobrança, John Kennedy chutou rasteiro, bem no canto, e João Paulo saltou certo, mas não conseguiu tocar na bola. Ferroviária 1 a 0, aos 49 minutos.

Por conta do placar negativo, o time santista foi vaiado no intervalo. Mas voltou determinado para o segundo tempo, tentando diminuir o espaço na defesa do adversário. O jogo ficou ataque contra defesa.

O empate saiu aos 14 minutos. Dodi invadiu a área pelo lado esquerdo e levantou do outro lado, onde Mendoza voou de ‘peixinho’ para deixar tudo igual. A torcida santista, enfim, soltou seu grito de gol e passou a empurrar o time à vitória.

Mas todo este domínio seguiu de forma desordenada, na base do desespero, refletindo bem o clima da torcida nas arquibancadas. Foram muitos chutes de longe e para fora.

As melhores chances saíram aos 45 minutos, quando a defesa da Ferroviária aliviou duas vezes praticamente em cima da linha de gol. Primeiro foi Bernardo, que se esticou para chutar, depois numa cabeçada de Alisson Cassiano.

Na sexta rodada, o Santos vai fazer o clássico contra o Palmeiras, em São Paulo, sábado (4), às 18h30. A Ferroviária também vai jogar no mesmo dia, porém, a partir das 16h, contra o São Bernardo na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara.

