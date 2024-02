Santos vence o Corinthians que sofre sua quinta derrota no Paulistão

O Grêmio entrou em campo na noite desta terça-feira, na Arena, para enfrentar o Novo Hamburgo, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com gols assinalados por André Henrique e JP Galvão, na etapa complementar, o Tricolor bateu o Nóia por 2 a 0.

O resultado consolida o Grêmio ainda mais na liderança da competição, com 15 pontos somados em seis partidas.

O jogo começou disputado, com ambas as equipes tentando impor seu ritmo na partida, mas foi o Grêmio quem chegou primeiro, aos 3 minutos, com uma jogada um tanto polêmica: JP Galvão recebeu um lançamento de costas para a meta e caiu, dividindo com o marcador, mas a arbitragem não assinalou pênalti.

Dominando as ações inicialmente, o Tricolor teve mais algumas oportunidades antes dos 10’. F. Cristaldo cobrou uma falta da intermediária de ataque, mas a zaga cortou bem, afastando o perigo. Outra chance saiu de um lance de Fábio com Galdino, mas o atacante dividiu com a marcação e a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 13’, foi a vez da equipe do técnico Renato Portaluppi arriscar de longe com Pepê, que mandou forte em direção a meta, mas o goleiro do Noia conseguiu a defesa.

Passados 21’, o Grêmio chegou novamente com um cruzamento de Reinaldo buscando JP Galvão, mas a marcação conseguiu cortar e travar a sequência do lance. A melhor chance gremista saiu quatro minutos depois, quando Nathan Fernandes recebeu um lançamento em condições e tentou driblar o goleiro, que conseguiu sair bem e impedir o que seria o primeiro gol tricolor.

O time de Renato Portaluppi seguiu criando oportunidades que levaram perigo à meta adversária: primeiro, Pepê mandou uma bomba de longa distância, mas Maticoli mais uma vez fez boa defesa. Depois, foi a vez de Geromel pegar o rebote e tentar a finalização, mas a bola foi para fora.

Quando o relógio marcou 32’, Nathan Fernandes tramou uma boa jogada, passando pela marcação e acionando JP Galvão, mas a marcação conseguiu se antecipar e cortar mais esta chance.

Na reta final do primeiro tempo, João Pedro saiu em velocidade em direção a área, mas acabou derrubado com falta. Na cobrança, a bola foi colocada na marca penal, a defesa afastou e caiu para Nathan Fernandes, que finalizou rasteiro, mas o goleiro do Novo Hamburgo segurou.

Nos acréscimos, o Grêmio quase abriu a contagem por mais duas vezes: Nathan Fernandes deu um lindo passe para F. Cristaldo, que finalizou rasteiro, obrigando grande defesa do goleiro Maticoli. Em seguida, Cristaldo fez um cruzamento para Nathan, que mandou de cabeça, mas carimbou a trave.

O segundo tempo começou favorável para os gremistas que logo aos 3’, chegaram ao gol com André Henrique. No lance, JP Galvão fez o pivô e acionou João Pedro. O lateral fez um cruzamento para André, que finalizou para o fundo das redes, abrindo a contagem na Arena.

Não demorou para o Tricolor ampliar o placar, desta vez em cobrança de pênalti: aos 9’, JP Galvão mandou no canto direito da meta adversária, sem chances de defesa do Noia. Dois minutos depois, foi a vez de Reinaldo tentar a finalização a gol, mas a bola subiu demais.

O Novo Hamburgo tentou reagir, com Parede, que arriscou de longe, mas a bola desviou na defesa e saiu à esquerda da meta.

Passados 21’, o Grêmio chegou bem com uma triangulação na grande área, em que Besozzi recebeu o último passe e chutou, mas a bola acabou subindo demais. Na sequência, Pepê arriscou de fora da área, mandando por sobre a meta.

Aos 30 minutos, o Noia chegou com Erick Bahia, que fez um desvio de cabeça, mas parou em Marche, que fez a defesa. Em resposta, o Tricolor chegou com perigo, ameaçando por vezes – após bate rebate na área, João Pedro finalizou, mas a defesa tirou por completo.

Aos 37’, Lucas Besozzi fez uma grande jogada individual, cortou para a perna direita e chutou, mas a bola subiu demais. Já na reta final do jogo, aos 41’, os visitantes tiveram uma chance em falta da intermediária, mas Marchesín defendeu com tranquilidade.

Final de jogo: Grêmio 2×0 Novo Hamburgo.

Com o resultado, Grêmio segue na liderança da competição, com 15 pontos somados em seis partidas. O próximo desafio será diante do São Luiz, no sábado, na Arena.

