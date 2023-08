Santos vence o Grêmio de virada na Vila Belmiro

Na Vila Belmiro, o Grêmio foi a campo na tarde deste domingo, 20, para enfrentar o Santos, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro duelo do segundo turno da competição. O Tricolor acabou superado pelo placar de 2 a 1. Franco Cristaldo marcou o gol gremista na etapa complementar, mas Marcos Leonardo e Júlio Furch assinalaram para os donos da casa.

O revés deixa o Grêmio na quinta posição, com 33 pontos e um jogo a menos, ainda sem data para realização.

Os movimentos iniciais da partida foram de equilíbrio e disputa, com ambas as equipes buscando impor seu ritmo de jogo, sem chances claras no campo de ataque. As primeiras oportunidades passaram a acontecer a partir dos 15 minutos de bola rolando. Os gremistas tramaram uma boa jogada quando, depois de uma troca de passes, a bola chegou a Bitello dentro da área, pela direita – o meia chutou rasteiro, mas João Paulo conseguiu a defesa.

Já o Santos respondeu por duas vezes na sequência: primeiro, Marcos Leonardo recebeu um passe, girou e arrematou, carimbando a marcação de Bruno Alves. Em seguida, após cobrança de escanteio, Mendoza chutou com perigo, mandando perto da meta defendida por Gabriel Grando.

Aos 32’, o time de Renato Portaluppi chegou novamente com um cruzamento de Fábio próximo a marca penal – João Pedro Galvão subiu e desviou de cabeça, mas a bola passou por sobre a meta. Do outro lado, Marcos Leonardo recebeu dentro da área e finalizou e Ely desviou pela linha e fundo.

Outra tentativa tricolor saiu cerca de dez minutos depois, quando Ferreira recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, mas a bola explodiu na marcação e ficou com os donos da casa, que de imediato, chegaram ao campo de ataque com uma cobrança de falta: Jean Lucas alçou na área e Marcos Leonardo desviou, por sorte, a bola subiu.

O Grêmio seguiu na tentativa de abrir a contagem e ainda ameaçou nos minutos finais, quando Reinaldo chutou de primeira da entrada da área e por detalhe não marcou.

Foi no primeiro minuto da etapa complementar que o Tricolor conseguiu ser efetivo e assinalar o primeiro gol na partida: após bate e rebate na área a bola sobrou para Franco Cristaldo, que encheu o pé e chutou para o fundo das redes adversárias.

Não demorou para a equipe atacar novamente, desta vez depois de uma linda tabela entre Pepê e Bitello, Ferreira foi acionado na entrada da área – recebeu e bateu colocado, para grande defesa do arqueiro santista.

Os donos da casa correram atrás do marcador e tentaram igualar a contagem, passados 9 minutos: de dentro da pequena área, Joaquim recebeu a bola e chutou rasteiro, mas parou em Gabriel Grando, que defendeu.

Aos 17 minutos, o Santos conseguiu empatar o jogo na Vila Belmiro, com Marcos Leonardo. Soteldo saiu em velocidade no meio-campo e acionou o atacante, que chutou cruzado, resultando no 1 a 1.

O Peixe chegou novamente aos 36’, em cobrança de falta. A bola foi colocada na área, houve o desvio, mas Grando segurou firme.

Nos instantes finais, Galdino arriscou de fora da área, arrematando, mas João Paulo segurou firme.

Mas aos 44 minutos, em um lance de contra-ataque, o Santos conseguiu a virada. Soteldo acionou Julio Furch, que só teve o trabalho de mandar para as redes e marcar o segundo do Peixe.

O Grêmio ainda teve Reinaldo expulso da partida, após levar o segundo amarelo. O técnico Renato Portaluppi acabou recebendo cartão vermelho por reclamação do lance.

FICHA TÉCNICA

Santos 2 x 1 Grêmio

Data: 20/08/2023

Local: Vila Bemiro

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreirai (MG)

Cartões amarelos: Reinaldo (GRE, 2x), Joaquim (SAN), Fábio (GRE), Marcos Leonardo (GRE), Furch (SAN), Gustavo Martins (GRE), João Paulo (SAN), Dodô (SAN)

Cartões vermelhos: Reinaldo (GRE, dois amarelos), Renato Gaúcho (GRE),

Gols: Cristaldo (GRE), aos 2′ do 2º tempo (0-1); Marcos Leonardo (SAN), aos 18′ do 2º tempo (1-1), Furch (SAN), aos 44′ do 2º tempo (2-1)

Santos: João Paulo; Joaquim (Rincón), João Basso e Alex; Lucas Braga (Dodi), Rodrigo Fernández (Nonato), Jean Lucas e Dodô; Lucas Lima (Soteldo); Mendoza e Marcos Leonardo (Furch). Técnico: Diego Aguirre.

Grêmio: Gabriel Grando; Fabio, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo (Gustavo Martins) e Pepê (Ronald); Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro (André). Técnico: Renato Portaluppi.

