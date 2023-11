São Miguel do Guaporé: Ismael Crispin e governador Marcos Rocha entregam ponte da Linha 78, sobre Rio São Joaquim​​​​​​​

Na manhã de quinta-feira (23), um marco significativo foi alcançado em São Miguel do Guaporé com a inauguração da nova ponte de concreto da Linha 78, sobre o Rio São Joaquim. Esta realização é fruto do esforço conjunto do deputado Ismael Crispin e do governador Marcos Rocha, que uniram forças para concretizar essa ação que há anos, era um anseio da comunidade. A cerimônia contou com a presença da secretária da Seas e primeira-dama, Luana Rocha, o diretor-geral do DER, Eder Fernandes, vereadores, lideranças e população.

Segundo Ismael, a ponte, com seus 30 metros de comprimento, não é apenas uma estrutura de concreto, mas sim um símbolo de progresso e desenvolvimento para a região. “Durante anos, os moradores de São Miguel do Guaporé enfrentaram dificuldades devido aos alagamentos na época das chuvas e a intensa poeira no verão. Esta nova ponte vem para solucionar esses problemas, melhorando significativamente a qualidade de vida da população local”, disse.

Durante a cerimônia de entrega, o deputado Ismael Crispin expressou sua gratidão por poder transformar tantas realidades por meio do seu mandato. “Primeiramente, agradeço a Deus por me permitir, através do meu mandato, realizar o sonho desta comunidade. Agradeço também ao governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, pela sensibilidade com o município, aos vereadores parceiros, e a todos os moradores de São Miguel pela confiança depositada em meu trabalho”, destacou.

De acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ponte é uma realização muito esperada pelos moradores locais. “Substituindo a antiga estrutura de madeira, que trouxe problemas aos usuários da estrada, a nova ponte de concreto é um símbolo de progresso e infraestrutura duradoura. São obras que garantem o escoamento da produção e também, a trafegabilidade”, frisou.

Por fim, o diretor-geral do DER, Eder Fernandes enfatizou que, desde o início da administração estadual, houve um desempenho contínuo para substituir pontes de madeira por estruturas mais seguras e duráveis em concreto.

“Essas ações melhoram a qualidade das estradas sob a gestão do Governo, possibilitando qualidade e reforço na segurança quanto à trafegabilidade dos rondonienses. Com avanços em obras municipalistas, abrangendo os 52 municípios e a manutenção de uma extensa rede viária, que inclui mais de 4.500 quilômetros de vias não pavimentadas e 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas, Rondônia está definitivamente em uma trajetória de progresso”, finalizou.

Texto: Laila Moraes com informações do Secom ALE/RO

Foto: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO