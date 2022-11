São Miguel do Guaporé: R$ 200 mil liberados para a compra de implementos agrícolas

Cumprindo o seu compromisso em apoiar e incentivar aos pequenos produtores da agricultura familiar, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), assegurou recurso da ordem de R$ 200 mil para a compra de implementos agrícolas, destinada ao município de São Miguel do Guaporé.

“Como sempre afirmo, o apoio ao setor produtivo é uma das prioridades do nosso mandato e temos ainda uma atenção especial para a agricultura familiar, por assegurar a permanência das famílias no campo, produzindo e vivendo com dignidade. Implementos que possam auxiliar na produção agrícola com certeza trazem benefícios para as famílias do campo”, destacou Redano.

O investimento atende ao pedido do vereador Negão da 98 (Republicanos). No ano passado, Alex Redano destinou R$ 300 mil para São Miguel do Guaporé, recurso utilizado na recuperação das linhas vicinais 98, 102 e 106, além de alguns trechos de travessões, que passam por essas linhas, também a pedido do vereador Negão.