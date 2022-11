São Miguel do Guaporé recebe mais infraestrutura de pavimentação asfáltica do Governo de Rondônia

Com diversas obras de infraestrutura em execução, por meio de recursos do Governo do Estado de Rondônia, São Miguel do Guaporé vive um novo momento em sua história. Prova disso são os bairros do município sendo contemplados com mais de cinco quilômetros de nova pavimentação asfáltica.

A responsável pelos serviços de terraplenagem é a equipe da 7ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte – DER, localizada no município de Alvorada do Oeste, que trabalha a todo vapor no município. “As obras garantirão a melhoria na trafegabilidade, eliminando a poeira e a lama das portas das residências e comércios. Sabemos que as ações municipalistas do Governo de Rondônia alavancam a economia em todo o Estado. Ao todo serão 5,075 quilômetros de nova pavimentação”, afirmou.

Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, São Miguel do Guaporé é um município estratégico para o desenvolvimento de um dos setores mais fortes de Rondônia, o agronegócio. “O governador Marcos Rocha, entende a importância de ajudar cada município rondoniense, com obras impactantes que trazem mais saúde à população. As pessoas necessitam de estradas trafegáveis que possibilitem o acesso aos hospitais, escolas, postos de trabalho, dentre outras necessidades básicas, asseguradas ao cidadão”, comentou.

CONFIRA OS BAIRROS E RUAS CONTEMPLADOS:

BAIRRO PLANALTO

Rua Canela, entre Av. Presidente Vargas e Av. São Paulo;

Rua Seringueira, entre Av. Presidente Vargas e Av. São Paulo;

Rua Jatobá, entre Av. Presidente Vargas e Av. São Paulo;

Rua Massaranduba, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Ipê, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Maracatiara, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Mono, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Angelim, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Peroba, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Itaúba, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Jaobá, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Rua Seringueira, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge;

Rua Canela, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge;

Rua das Acácias, entre a Av. Presidente Kennedy e Av. Coronel Jorge Teixeira;

Avenida Presidente Kennedy, entre Rua das Acácias e Rua Presbitério José Viana;

BAIRRO TERRA NOVA

Rua Projetada A, entre Av. Capitão Silvio e Av. Projetada B;

Rua Projetada B, entre Av. Capitão Silvio e Av. Projetada B;

Rua Canelinha, entre Av. Capitão Silvio e Av. 16 de Junho;

Avenida Capitão Silvio, entre a Rua projetada B e a Rua Azaleia;

Avenida 16 de Junho, entre a Rua projetada C e a Rua Azaleia; e

Avenida Juscelino Kubitschek, entre a Rua projetada A e a Rua Azaleia.

