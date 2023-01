São Paulo agita mercado da bola e anuncia destaque da Copa do Mundo

Reprodução – 10.01.2023 Grupo de idosos furta farmácia no Engenho Novo, no Rio de Janeiro

Imagens de câmera de segurança de uma farmácia no bairro Engenho Novo , na Zona Norte do Rio, flagraram um grupo de idosos furtando o comércio na madrugada desta segunda-feira (9).

O caso aconteceu em uma drogaria na rua Barão do Bom Retiro. As imagens registraram os homens percorrendo a loja com o auxílio de uma lanterna durante a ação. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo) e as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.

A Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 6º BPM (Tijuca), não houve acionamento para a ocorrência relatada. Porém, ainda segundo a corporação, o policiamento foi reforçado na região da Rua Barão do Bom Retiro assim que a unidade tomou conhecimento do acontecimento.

“Ademais, o comando da unidade já iniciou o contato com a delegacia da área para localizar e prender os autores da ação criminosa”, finalizou a PM.

