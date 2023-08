São Paulo disputa Majestoso valendo vaga na final da Copa do Brasil

O Flamengo realizou nesta terça-feira (15), no Ninho do Urubu, os últimos ajustes para o jogo de volta diante do Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil. A partida acontece amanhã (16), às 21h30, no Maracanã.

O técnico Jorge Sampaoli comandou uma atividade tática para definir os titulares que começarão a partida. O Rubro-Negro tem a vantagem de dois gols para avançar à final da competição, já que venceu os gaúchos por 2 a 0, em Porto Alegre.

Caso se classifique para a decisão, o Mengão disputará o título pela nona vez e se tornará o clube que mais disputou finais de Copa do Brasil na história, ao lado do Grêmio. O clube da Gávea é o atual campeão da competição nacional, conquistando tetracampeonato no ano passado em cima do Corinthians.

