São Paulo é derrotado pela Ponte Preta e perde invencibilidade no Paulistão

O Grêmio entrou em campo na tarde deste sábado, na Arena, para enfrentar o São Luiz, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Sob forte calor, o Tricolor empatou em 1 a 1 com os visitantes. Os adversários abriram a contagem com Lucas Souza, mas Everton Galdino deixou tudo igual na reta final da etapa complementar.

Com o resultado, a equipe gremista soma um ponto, chega a 16 e se mantém na liderança da competição.

O duelo começou disputados nos primeiros minutos. Tanto a equipe gremista como o São Luiz, buscando criar chances no ataque. Apesar dos visitantes ameaçarem inicialmente, foi o Grêmio quem levou maior perigo: trabalhando bem a bola, Pepê fez um lançamento por cima da zaga para JP Galvão, que fez o desvio, mas o goleiro adversário segurou com tranquilidade, aos 6′. Logo na sequência, foi a vez de André Henrique acionar JP Galvão na área, que saiu da marcação e cruzou na marca penal, mas a zaga do time de Ijuí conseguiu interceptar o lance.

Criando maior volume de jogo e pressionando no campo de ataque, a equipe do técnico Renato Portaluppi chegou pela esquerda, com Reinaldo passando pelos defensores e cruzando na área. André Henrique mandou em direção a meta e no meio do caminho, JP Galvão tentou a conclusão para as redes, mas a bola saiu pelo lado esquerdo do gol, passados 9 minutos.

O São Luiz chegou aos 15’, com um chute forte de Gabriel Pereira de fora da área, obrigando Marchesín a espalmar, fazendo a defesa. No rebote, Vini Peixoto ainda tentou chutando cruzado, mas mandou para fora.

Outra boa oportunidade tricolor saiu aos 27 minutos, quando JP Galvão recebeu na meia direita, deslocou a marcação e chutou cruzado, mas a bola foi para fora, perdendo a chance de abrir a contagem. Em resposta, os visitantes carimbaram a trave, com um chute rasteiro de Vini Peixoto.

Com 32 minutos de bola rolando, o Tricolor teve uma falta frontal, próximo a linha da grande área. Reinaldo mandou direto e a bola passou raspando a trave superior da meta defendida por Raul. Três minutos depois, após a recuperação de Pepê na intermediária, o volante acionou João Pedro na direita, que cruzou para JP Galvão. O atacante subiu e desviou de cabeça, mas a bola saiu à esquerda do gol.

Na reta final, o Grêmio chegou com Jhonata Robert acionando JP Galvão, que dividiu com R. Thalheimer, sofrendo a falta. No lance, Robert acabou sentindo e precisou ser substituído. Franco Cristaldo cobrou a falta, mas carimbou a barreira do São Luiz.

O segundo tempo seguiu mais equilibrado, sem ataques de perigo antes dos dez minutos iniciais. Uma das chances foi de bola parada. Quando Reinaldo colocou no primeiro poste, mas a defesa do time do interior do estado cortou. Já o SLU arriscou de longa distância com Gabriel Pereira, mas Marchesín defendeu no centro da meta.

Quando o relógio marcava 13 minutos, a equipe visitante foi mais oportuna e abriu o marcador com Lucas Souza, que recebeu em condições na área e mandou a gol.

Em resposta, o Grêmio tentou com Geromel mandando a gol, mas Raul segurou firme. Pepê também tentou arriscar, mas o goleiro adversário defendeu mais uma.

Já passados 20’, Nathan fez um cruzamento na pequena área para André Henrique, que desviou de cabeça. Raul segurou.

O jogo passou a ficar mais truncado, o Grêmio com tentativas no ataque, mas nada que conseguisse ultrapassar a marcação adversária. Tentou ainda na partida com Dodi, aos 29’, que fez um lançamento para Rubens, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo, no domínio do meia.

Foi na reta final da partida, aos 42 minutos, que o Tricolor conseguiu igualar o marcador com um cruzamento de Gustavo Nunes na área e o desvio de cabeça de Everton Galdino, que mandou para o fundo das redes.

