São Paulo é superado pela Ferroviária na Copinha

O Corinthians entrou em campo já classificado e com uma equipe alternativa, mas teve uma performance sem brilho, resultando em um empate por 0 a 0 com o Marília, no Abreuzão. Apesar disso, o Corinthians avançou em primeiro lugar, seguido pelo time da casa.

O destaque da partida foi o goleiro Felipe Longo, do Alvinegro paulista. Com o Marília tendo as principais chances, o goleiro de 18 anos foi fundamental para evitar que o time da capital fosse vazado.

O Corinthians ficou na liderança do Grupo 10, com sete pontos, seguido pelo Marília, com quatro. Bangu e Ji-Paraná, ambos com três pontos, foram eliminados.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Marília levando mais perigo. As equipes fizeram um jogo truncado, com poucos espaços, mas o time da casa teve as melhores oportunidades, incluindo um pênalti anulado por impedimento, colocando o goleiro Felipe Longo para trabalhar.

O Corinthians mostrou uma melhora no segundo tempo, porém não foi o suficiente. O Alvinegro paulista chegou a marcar um gol em uma jogada também anulada por posição irregular, resultando no placar sem alterações.

– Pênalti anulado do Marília. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Samuel foi lançado na área e derrubado. O árbitro assinalou um pênalti, mas o jogador estava em posição de impedimento no momento do cruzamento, e a marcação foi anulada.

– Gol impedido do Corinthians. Aos 13 minutos do segundo tempo, GH foi lançado na esquerda e deu um toque para Kaio Henrique, que chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Bahia subiu e cabeceou para o chão, superando o goleiro adversário, mas o gol foi anulado porque o árbitro já havia marcado impedimento no início da jogada.

