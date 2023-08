São Paulo empata com o Botafogo na abertura do returno do Brasileirão

O São Paulo empatou sem gols com o Botafogo neste sábado (19), no Morumbi, pela abertura do returno do Brasileirão.

A primeira grande chance do primeiro tempo foi do São Paulo. Aos 10, Juan escapou pela esquerda, invadiu a área e finalizou de canhota para a defesa do goleiro. Antes do intervalo, o Tricolor ainda chegou com perigo em chutes de média distância com Luciano e Welington, porém os 45 minutos iniciais terminaram sem gols.

O São Paulo dominou a segunda etapa e balançou as redes duas vezes com Luciano aos 17 e aos 33. No entanto, em ambas as ocasiões, o árbitro assinalou impedimento. Os são-paulinos continuaram pressionando o adversário até os últimos minutos, mas o placar não foi alterado.

Com o resultado, o Tricolor é o 10º colocado com 28 pontos. Já o Botafogo chegou aos 48 e segue líder da competição.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão está programado para domingo (27), às 16h, diante do América-MG, no Independência, em Belo Horizonte. Antes, o Tricolor encara a LDU na quinta-feira (24), às 19h, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 19/08/2023 / (sábado)

Horário: 16h

SPFC: Jandrei; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Luan, 9/1T), Gabi Neves (Pato, 36/2T), Michel Araujo e James Rodríguez (Lucas, no intervalo); Luciano (Rodriguinho, 37/2T) e Juan (Calleri, 16/2T). Técnico: Lucas Silvestre.

Cartões amarelos: Luciano, 4/2T; Welington, 7/2T; Diego Costa, 45/2T

BOT: Lucas Perri; Di Placido (JP, 18/2T), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal (Hugo, 41/1T); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Júnior Santos, 27/2T), Luis Henrique (Segovia, 18/2T) e Janderson (Diego Costa, 27/2T). Técnico: Bruno Lage.

Cartões amarelos: Di Placido, 22/1T; Tchê Tchê, 15/2T

Renda: R$ 3.450.135,00

Público: 51.946 pagantes

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa)-SC

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Assessor: José Mocellin (RS)

AVAR: Daniel Nobre Bins (Fifa)-RS

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Diego Pombo Lopez (BA)

Observador de VAR: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Fonte: Esportes