São Paulo encara o Internacional nesta quarta-feira pelo Brasileirão

O elenco do São Paulo encerrou na manhã desta terça-feira (12) a preparação para enfrentar o Internacional, às 21h30 de quarta-feira (13), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica apresentou um vídeo para os jogadores, que partiram na sequência para o gramado e realizaram o aquecimento sob o comando da preparação física.

Depois, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram uma atividade técnica em espaço reduzido e também um trabalho tático posicional seguido de ensaio de bolas paradas.

O plantel deixou o CT da Barra Funda após a atividade e embarca no período da tarde para Porto Alegre.

O lateral-esquerdo Caio, recuperado de estiramento na região posterior da coxa direita, reforça o Tricolor no duelo no Rio Grande do Sul.

O time, porém, não contará com o zagueiro Arboleda, com o meia James Rodríguez e com o lateral-esquerdo Welington, convocados para seleções.

Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça, o Equador de Arboleda recebe o Uruguai às 18h (de Brasília), enquanto a Colômbia de James visita o Chile às 21h30 (de Brasília). Welington defenderia a Seleção Brasileira Pré-Olímpica na segunda, em um novo amistoso contra Marrocos, mas a partida foi cancelada devido ao terremoto que atingiu o país africano. O camisa 6 retornou ao Brasil nesta manhã, no entanto, não participou do treino.

O atacante David, embora recuperado de edema ósseo no joelho direito e lesão ligamentar no tornozelo direito, não segue para o Sul com a delegação por não poder enfrentar o Internacional, clube que o emprestou ao São Paulo, devido a questões contratuais.

O zagueiro Nahuel Ferraresi, recuperado de cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada em 5 de fevereiro deste ano, voltou aos treinos sem limitações com o restante do grupo e agora inicia o processo de retomada de ritmo para voltar a ser relacionado.

Com 28 pontos, o São Paulo ocupa a 11ª colocação no Brasileirão.

Fonte: Esportes