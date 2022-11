São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Fluminense no Brasileirão

O São Paulo finalizou na manhã desta sexta-feira (4), com atividades táticas comandadas por Rogério Ceni no CT da Barra Funda, a preparação para enfrentar o Fluminense, às 16h30 deste sábado (5), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O volante Gabriel Neves, recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, mais uma vez participou do trabalho com bola ao lado dos companheiros e foi relacionado.

O volante Andrés Colorado teve diagnosticada uma contratura na região anterior da coxa direita e permaneceu em tratamento, assim como o atacante Eder, com um trauma no joelho esquerdo.

Os zagueiros Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Diego Costa (tendinite no joelho direito), os laterais Moreira (cirurgia no joelho esquerdo) e Igor Vinícius (pubalgia), o meia Rodriguinho (mialgia na região posterior da coxa direita) e os atacantes Nikão (desconforto na região do adutor esquerdo), Alisson (dores na coxa direita) e Caio (cirurgia no joelho direito) ficaram no REFFIS.

O elenco embarca no período da tarde para o Rio de Janeiro e na sequência inicia a concentração para a partida.

Fonte: Agência Esporte