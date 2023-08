São Paulo enfrentará o Botafogo neste sábado (19), no Morumbi, pelo Brasileirão

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians e a classificação para a final da Copa do Brasil, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (18), no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Após um dia livre, os jogadores voltaram aos trabalhos na única atividade antes do duelo com o Botafogo, que acontece neste sábado, às 16 horas, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No trabalho de hoje, os atletas assistiram a apresentação de um vídeo no auditório e depois foram ao campo para o aquecimento.

No gramado, a comissão técnica comandou exercícios de enfrentamentos e troca de passes em campo reduzido, além de um trabalho tático, de 11 contra 11, primeiro utilizando uma área delimitada, e na sequência toda a extensão do campo para um treino posicional.

Dorival Júnior também comandou um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Recuperado de dores na panturrilha direita, o atacante Luciano trabalhou normalmente com o restante do elenco.

Os atletas Patryck, David e Caio, que se recuperam de lesões, fizeram trabalhos em campo com a fisioterapia.

Com 27 pontos em 19 rodadas, o Tricolor está na nona colocação do Brasileirão. Já o adversário deste final de semana lidera o torneio, com 47 pontos.

