São Paulo goleia o Goiás em Goiânia na despedida do Brasileirão

Na rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Goiás por 4 a 0 neste domingo (13.11), jogando no estádio Halié Pinheiro, em Goiânia. Os gols foram marcados por Galoppo, Luciano, Marcos Guilherme e Juan.

Com o resultado, o Tricolor encerra o torneio nacional com 54 pontos, ficando em nono lugar na tabela de classificação.

Para vencer neste domingo, o time de Rogério Ceni procurou controlar o jogo durante todo o tempo. Na primeira etapa, o São Paulo conseguiu criar oportunidades e abriu o placar aos 19 minutos, quando Igor Gomes acionou Galoppo na área, e o argentino cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Tricolor se manteve no ataque com o objetivo de ampliar o marcador. A estratégia surtiu efeito e a equipe balançou as redes em mais três oportunidades. Aos 25 minutos, Luciano recebeu um bom passe de Calleri e finalizou cruzado para marcar.

O terceiro gol ocorreu aos 31 minutos, quando Marcos Guilherme avançou para a área, trocou passes com Talles e chutou no canto direito. Quem sacramentou a goleada foi Juan, que aos 45 minutos recebeu passe de Talles, ficou cara a cara com o goleiro e aproveitou a oportunidade.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 4 SÃO PAULO

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Data: 13 de novembro de 2022, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Galoppo, aos 19’/1ºT (SPA); Luciano, aos 25’/2ºT; Marcos Guilherme, aos 31’/2ºT (SPA), Juan, aos 45’/2ºT (SPA).

Cartões amarelos: Maguinho, Auremir (GOI); (SPA)

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo (Henrique Lordelo); Auremir (Renato Junior), Matheus Sales (Danilo Barcelos) e Marquinhos Gabriel (Nathan Melo), Vinícius, Diego (Douglas Silva) e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Talles), Galoppo (Marcos Guilherme) e Igor Gomes; Luciano (Juan) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Fonte: Agência Esporte