São Paulo goleia o Grêmio no Brasileirão

O São Paulo venceu o Grêmio por 3 a 0 neste sábado (21), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Michel Araujo, Pablo Maia e Luciano marcaram para a equipe, que ainda teve duas assistências de James.

O Tricolor comandou as ações nos 45 minutos iniciais. Antes da primeira virada do ponteiro, David obrigou o goleiro a trabalhar. Aos 13, Lucas também teve boa oportunidade, mas foi travado. Aos 20, a equipe finalmente abriu o placar, com Michel Araujo. Após cobrança de escanteio na medida de James, o uruguaio apareceu livre na pequena área e testou firme para o fundo das redes.

Mesmo com a vantagem, o São Paulo continuou pressionando e criou mais uma ótima chance aos 23, quando David recebeu lançamento de Welington, invadiu a área e finalizou por cima da meta. A dupla James e Michel apareceu novamente aos 26, mas desta vez o camisa 15 chutou para fora.

No segundo tempo, o cenário se repetiu, com os comandados de Dorival Júnior tendo as melhores oportunidades. Dessa maneira, o Tricolor ampliou o placar aos 22 minutos com Pablo Maia. O camisa 29 recebeu passe rasteiro de James, limpou a marcação e bateu colocado para as redes. Aos 51 minutos, Luciano roubou a bola do zagueiro, disparou livre de marcação, limpou o goleiro e marcou para fechar a conta.

Na sequência do Brasileirão, o São Paulo tem clássico marcado contra o Palmeiras. O confronto acontece na próxima quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 x 0 GRÊMIO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 21/10/2023 (sábado)

Horário: 18h30

Transmissão: Premiere

SPFC: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Welington (Nathan, 42/2); Pablo Maia, Alisson (Rato, 34/2), Michel Araujo, James (Nestor, 25/2); David (Luciano, 25/2) e Lucas (Erison, 42/2) . Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Michel Araújo (20/1), Pablo Maia (22/2) e Luciano (51/2)

Cartões amarelos: Pablo Maia (42/1)

GRE: Gabriel Grando; João Pedro, Uvini, Bruno Alves, Kannemann (Galdino, 18/2) e Wesley Costa; Josué (Araújo, 37/2), Villasanti e Pepê; Cristaldo (Nathan Fernandes, 27/1 (Lucas Besozzi (37/2)) e Suárez. Renato Gaúcho.

Cartões amarelos: Kannemann (21/1), Josué (23/2) e Suárez (43/2)

Público total: 47.132

Renda: R$ 2.822.443,00

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores(SP)

Assessor: Jailson Macêdo Freitas (BA)

Árbitro de Vídeo: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

AVAR: Helton Nunes (SC)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Wagner Reway (PB)

Observador de VAR: Renato Cardoso da Conceição (MG)

Fonte: Esportes