São Paulo inicia Copinha 2025 com vitória sobre o Serra Branca

A Ponte Preta começou sua campanha na Copinha 2025 com uma vitória importante sobre o Cuiabá por 1 a 0, garantindo os três pontos no Grupo 02. O confronto ocorreu no estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul, neste sábado. Com um desempenho estratégico, a equipe mostrou resiliência e inteligência ao lidar com as condições desafiadoras do jogo.

Estratégia e execução

O forte calor em Santa Fé do Sul exigiu uma abordagem tática cuidadosa da Ponte Preta. Durante o primeiro tempo, a Macaca focou em neutralizar o adversário, recuperando a posse de bola e evitando o desgaste físico desnecessário. Essa estratégia defensiva foi bem-sucedida em conter as investidas do Cuiabá, mantendo o jogo equilibrado.

No segundo tempo, a Ponte Preta adotou uma postura mais ofensiva, o que rapidamente se traduziu em resultados. Aos cinco minutos, a equipe recuperou a bola no campo de defesa. Gustavo Telles, em uma jogada precisa pela esquerda, cruzou na medida para o centroavante Kauã Moreira. Demonstrando capacidade de decisão, Kauã cabeceou com precisão para marcar o único gol da partida e assegurar a vitória da equipe.

Próximo desafio

Com a vitória, a Ponte Preta assume uma posição promissora no Grupo 02. O próximo desafio da Macaca será contra o time do Santa Fé, marcado para a próxima terça-feira (7) às 13h. A equipe busca manter o ritmo e a competitividade para continuar avançando na competição.

A estreia com vitória não apenas reafirma a tradição vencedora da Ponte Preta nas categorias de base, mas também eleva as expectativas dos torcedores para o desempenho da equipe ao longo da Copinha 2025. Com uma abordagem tática sólida e um elenco determinado, a Macaca segue focada em seu objetivo de conquistar novos triunfos no torneio.

RESULTADOS DESTE SÁBADO:

Flamengo-SP 1 x 0 Barra-SC

Nacional-SP 1 x 1 Canaã-DF

Cuiabá-MT 0 x 1 Ponte Preta-SP

Votoraty-SP 2 x 0 Genus-RO

Taubaté-SP 2 x 3 Marcílio Dias-SC

União Suzano-SP 0 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Sfera-SP 2 x 1 Estrela de Março-BA

Aster Itaquá-SP 4 x 1 Dourados-MS

Ibrachina-SP 3 x 1 Monte Roraima-RR

Capivariano-SP 1 x 0 Madureira-RJ

Internacional-RS 0 x 1 América-SE

Santa Fé-SP 0 x 2 Iape-MA

ABC-RN 0 x 5 Novorizontino-SP

Goiás-GO 1 x 0 Inter de Minas-MG

Avaí-SC 1 x 0 União Araguainense-TO

América-MG 2 x 0 Piauí-PI

Vila Nova-GO 1 x 1 Falcon-SE

Náutico-PE 3 x 1 Araguacema-TO

Vasco-RJ 1 x 1 XV de Piracicaba-SP

XV de Jaú-SP 3 x 1 Picos-PI

Itapirense-SP 1 x 2 América-RJ

Bahia-BA 2 x 0 Sergipe-SE

São Paulo-SP 2 x 0 Serra Branca-PB

Atlético-GO 0 x 0 Portuguesa-SP

Santo André-SP 2 x 1 Rio Branco-AC

Corinthians-SP 3 x 0 Porto Velho-RO

