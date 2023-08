São Paulo perde da LDU, mas gol de Lucas dá esperança na Sul-americana

O São Paulo estava sendo dominado pela LDU e perdia por 2 a 0 até o final do segundo tempo, mas Lucas conseguiu reduzir a desvantagem na altitude de 2.800 metros de Quito.

Com o placar final de 2 a 1, renovou a esperança de classificação do time brasileiro para a semifinal da Sul-Americana. Jhojan Julio, ex-Santos, e Ibarra foram os outros autores dos gols da partida.

Esse resultado acaba com uma invencibilidade de quatro jogos da equipe de Dorival Júnior, que agora precisa tirar uma desvantagem de pelo menos dois gols para ter chances de se classificar no torneio da Conmebol.

LDU e São Paulo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (31) e, em caso de empate no placar agregado, a disputa será decidida nos pênaltis. O vencedor enfrentará o Botafogo ou o Defensa y Justicia.

No jogo, os equatorianos dominaram o primeiro tempo do início ao fim. Jhojan Julio e Ibarra marcaram contra um adversário quase inofensivo, que não conseguiu chutar a gol até o intervalo. Rafael, goleiro do São Paulo, evitou o pior ao fazer pelo menos três boas defesas.

Na segunda metade, o São Paulo melhorou um pouco enquanto o ritmo da LDU diminuía, e marcou com Lucas, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1.

Os mandantes continuaram pressionando e, antes dos dez minutos, tiveram duas chances claras para ampliar o placar. Primeiro, Maurício Martínez obrigou o goleiro adversário a fazer uma boa defesa em um chute cruzado, e na jogada seguinte, Guerrero quase marcou após um cruzamento de Ibarra pela ponta direita.

Ibarra ampliou o sofrimento do São Paulo. Pressionando o São Paulo, a LDU marcou o segundo gol com facilidade aos 24 minutos. Jhojan Julio ganhou no corpo a corpo com Rafinha e, com liberdade, fez um passe lindo para Ibarra, que se infiltrou por trás de Beraldo, deslocou Rafael e garantiu o 2 a 0.

O treinador do São Paulo, que havia perdido Beraldo por lesão nos acréscimos do primeiro tempo, retornou para o segundo tempo com Luan no lugar de Gabriel Neves para bloquear as investidas rápidas da LDU.

Lucas tenta chutar. Com o ritmo diminuindo por parte dos equatorianos, a primeira finalização dos visitantes aconteceu aos seis minutos do segundo tempo, quando Lucas recebeu um passe de Nestor e, mesmo estando fora da área, tentou chutar. No entanto, a bola passou ao lado do gol defendido por Domínguez.

Mudanças e mais finalizações. Com uma pressão menor, Dorival substituiu os jogadores exaustos Rato e Nestor e colocou Michel Araújo e o atacante Luciano em campo. Foi justamente Luciano quem deu um novo ânimo à equipe e assustou o goleiro da LDU com um chute de longa distância. Calleri, de cabeça, também chegou perto de diminuir a desvantagem.

O São Paulo transformou sua melhora em gol aos 35 minutos, quando Luciano avançou pelo meio e encontrou Lucas em diagonal. O camisa 7, como um típico centroavante, superou Domínguez já na entrada da área e diminuiu a diferença: 2 a 1.

Rafael evita o pior. Nos acréscimos, o goleiro brasileiro ainda evitou o terceiro gol da LDU ao espalmar um chute forte de Quiñónez, coroando uma grande atuação individual antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

LDU 2×1 SÃO PAULO

Data e horário: 24 de agosto de 2023, às 19h (de Brasília)

Motivo: ida das quartas de final da Sul-Americana

Local: Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartões amarelos: Rafinha, Beraldo, Luan (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Jhojan Julio (LDU), aos 2 min do 1° tempo; Ibarra (LDU), aos 24 min do 1° tempo; Lucas (SPO), aos 35 min do 2° tempo

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Maurício Martínez (Alvarado), González, Ibarra (Alzugaray) e Jhojan Julio; Paolo Guerrero (Angulo). Técnico: Luis Zubeldía

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo (Alan Franco) e Welington; Gabriel Neves (Luan), Alisson (James Rodríguez), Nestor (Michel Araújo) e Wellington Rato (Luciano); Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Fonte: Esportes