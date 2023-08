São Paulo perde e fica pressionado nas oitavas da Sul-Americana

O São Paulo perdeu para o San Lorenzo hoje (3) por 1 a 0 no Nuevo Gasómetro, na Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bareiro marcou o gol da vitória do San Lorenzo aos cinco minutos do segundo tempo.

Para se classificar, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença no Morumbi. Uma vitória por um gol de diferença levará a disputa para os pênaltis. O San Lorenzo se classifica com uma vitória ou empate.

James Rodríguez e Lucas Moura não jogaram pois não foram inscritos nesta fase da Copa Sul-Americana.

O jogo de volta entre São Paulo e San Lorenzo será na próxima quinta-feira (10) às 19h (horário de Brasília) no Morumbi. Antes disso, o São Paulo enfrentará o Atlético Mineiro no domingo (6) às 16h (horário de Brasília) pela 18ª rodada do Brasileirão. O San Lorenzo terá uma semana livre até o próximo encontro entre as equipes.

A partida começou com duas defesas sólidas e poucas chances de gol. O São Paulo, mesmo jogando fora de casa, manteve a posse de bola e tentou atacar. No entanto, encontrou dificuldades para furar a defesa do San Lorenzo, que também não conseguiu levar perigo ao gol adversário.

O primeiro tempo terminou sem grandes emoções e chances de gol. O São Paulo controlou o jogo, mas não conseguiu criar oportunidades claras de gol. O San Lorenzo preferiu se defender e não se importou em ter a posse de bola.

No segundo tempo, o ritmo do jogo aumentou. O São Paulo continuou com a posse de bola, mas sofreu um gol em um vacilo defensivo e começou a buscar o empate de forma mais objetiva.

Após o gol, o San Lorenzo recuou e permitiu que o São Paulo tivesse mais posse de bola. O treinador Dorival fez substituições para dar mais velocidade e objetividade ao time. Com isso, a equipe paulista passou a rondar a área adversária.

As alterações deixaram o São Paulo mais ofensivo e com uma linha defensiva mais alta. A equipe tentou criar chances contra o San Lorenzo, mas a defesa argentina estava bem postada e pronta para o contra-ataque.

A primeira boa chance do jogo veio aos 20 minutos. Em uma falta, Wellington Rato chutou direto para o gol, mas o goleiro Batalla defendeu.

O gol do San Lorenzo aconteceu em um contra-ataque rápido. Giay cruzou para a área e Maroni ajeitou para Bareiro marcar aos cinco minutos do segundo tempo.

Wellington Rato cruzou para Calleri, que cabeceou para uma bela defesa do goleiro Batalla.

Em uma bola cruzada na área, Pato ajeitou para Caio Paulista, mas o lateral foi travado na hora do chute.

FICHA TÉCNICA

San Lorenzo 1×0 São Paulo Data: 03/08/2023

Hora: 19h (de Brasília)

Local: Nuevo Gasómetro, na Argentina

Competição: Partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Nestor, Arboleda, Michel Araujo, David (SAO)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Bareiro (SLO); San Lorenzo: Batalla, Giay, Rafael Pérez, Campi, Gastón Hernández, Braida; Jalil Elías, Maroni (Carlos Sánchez), Leguizamón, Nahuel Barrios; Bareiro. Técnico: Rubén Insúa São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor (Michel Araujo), Wellington Rato (David), Luciano (Alexandre Pato); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

