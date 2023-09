São Paulo perde nos pênaltis para o LDU e é eliminado da Sul-Americana

Em um Morumbi lotado com mais de 50 mil torcedores, o São Paulo conseguiu igualar o placar da partida de ida contra a LDU ao vencer por 1 a 0 em uma noite dramática. No entanto, nos pênaltis, acabou sendo eliminado das quartas de final da Sul-Americana. Arboleda marcou o único gol do jogo e levou a decisão para as penalidades, mas James Rodríguez desperdiçou seu chute, enquanto os visitantes converteram todas as suas cobranças.

Com esse resultado, a equipe de Luis Zubeldía enfrentará o Defensa y Justicia antes de uma possível final. Os argentinos eliminaram o Botafogo nas quartas de final. Do outro lado da chave estão Corinthians e Fortaleza.

Enquanto isso, o São Paulo de Dorival Júnior voltará sua atenção para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. No Brasileirão, o time está em 11º lugar, e na Copa do Brasil disputará a final contra o Flamengo em setembro.

A eliminação também significa que os paulistas perderão um prêmio de US$ 800 mil (cerca de R$ 3,9 milhões), valor concedido aos semifinalistas da Sul-Americana.

No início do jogo, o São Paulo foi neutralizado pelos equatorianos e, mesmo melhorando a partir dos 20 minutos, não conseguiu transformar as oportunidades em gols. Calleri e Luciano tiveram as melhores chances, mas pecaram na finalização. Lucas, por outro lado, se destacou na frente da marcação adversária e comandou as principais jogadas ofensivas até o intervalo.

No segundo tempo, a partida começou praticamente com 11 contra 10, já que Alvarado acertou o tornozelo de Alisson e foi expulso. Com a vantagem numérica, os mandantes pressionaram, apesar das tentativas de retardar o jogo da LDU. E foi justamente um jogador equatoriano, Arboleda, quem marcou o gol, em um escanteio, aos 30 minutos, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, James Rodríguez desperdiçou o único chute e frustrou os torcedores no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 (4)x(5) 0 LDU

Data e horário: 31 de agosto de 2023, às 19h (de Brasília)

Motivo: volta das quartas de final da Sul-Americana

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Gustavo Tejera (URU)

Público: 52.658

Renda: R$ 3.914.452,00

Cartões amarelos: Michel Araújo (SPO);Quiñónez, Ibarra, Adé, Guerrero (LDU)

Cartões vermelhos: Alvarado (LDU)

Gols: Arboleda (SPO), aos 31 min do 2° tempo

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington (Michel Araújo); Pablo Maia (Wellington Rato), Alisson e Nestor (James Rodríguez); Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

LDU: Domínguez; Mina (Valverde) (Alzugaray), Rodríguez, Adé e Quiñónez; Piovi, Mauricio Martínez, Alvarado, Ibarra (Romero) e Jhojan Julio; Paolo Guerrero.Técnico: Luis Zubeldía

