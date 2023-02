São Paulo registra aumento de 34,81% no roubo de celulares em 2022

Fabio Ishizawa Capital Paulista lidera o ranking de cidades onde foram registrados mais roubos, seguida dos municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Campinas, Santo André, Osasco, Itaquaquecetuba, Jundiaí e Sumaré.

O roubo e furto de celulares cresceram de forma alarmante durante o ano de 2022 no estado de São Paulo. Ao todo, 116.819 aparelhos foram roubados, segundo levantamento do Departamento de Economia do Crime da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado ( FECAP ) realizado a partir da compilação de boletins de ocorrência registrados pela Secretaria de Segurança Púbica ( SSP ).

De acordo com a apuração, foram 65.704 boletins de ocorrência refistrados por roubo, um aumento de 34,81%, em relação a 2021. Já os furtos, foram 51.115 ocorrências registradas, com um crescimento de 54,6% em comparação ao ano anterior.

Apesar do aumento da criminalidade em todo estado, a capital paulista ainda lidera o ranking, com cerca de 73,52% das ocorrências.

Veja a participação (%) do número de roubos nas cidades do estado:

São Paulo 73,52% Guarulhos 4,15% São Bernanardo do Campo 3,95% Diadema 3,84% Campinas 3,63% Santo André 3,40% Osasco 2,74% Itaquaquecetuba 2,40% Jundiaí 1,20% Sumaré 1,18%

Locais dos roubos

Segundo o levantamento, 85,41% dos roubos ocorrem em vias públicas. Foi o que aconteceu com Braiam Resende no final de 2022.

Segundo o jornalista, ele estava voltando de uma viagem que fez a Capitólio, em Minas Gerais, quando foi abordado por três homens após desembarcar no Centro de São Paulo com as bagagens.

“Estava com duas malas e uma mochila…justamente por segurança eu não coloquei o celular no bolso, coloquei na mochila. Lá estavam o celular, as minhas chaves, carteira e cartões de banco — todos de aproximação”, contou.

Distraído, Resende não percebeu a aproximação dos marginais que lhe abordaram com violência.

“Quando atravessava a rua veio três caras pra cima de mim, um veio por trás, um outro com a arma na minha cabeça e começou a gritar: “passa tudo”, mas na hora a minha reação foi segurar tudo. Então, eu abracei as minhas coisas para não entregar. Aí o que estava atrás me deu um mata-leão”, disse.

Após a agressão, o jornalista conta que desmaiou e acordou com lesões pelo corpo, no entanto, o desespero estava em ver que os homens haviam conseguido levar sua mochila com o aparelho celular e seus cartões.

“Ai eu entrei em desespero…tentei cancelar o meu chip e não consegui, mas os cartões foram o meu desespero, eu fiquei até às 4 horas da manhã tentando ligar pra um banco, tentando ligar pro outro, tudo estava no celular, inclusive, os aplicativos de bancos”, afirmou.

Além das vias públicas, o levantamento aponta que o roubo de aparelhos em residências como o segundo maior no ranking, com 3,85%. Em seguida, comércios e serviços, com 3,54%, terminais/estações e rodovias/estradas, representando 2,48% e 1,81% dos casos, respectivamente. Restaurantes e afins (0,75%), unidades rurais (0,71%), condomínios residenciais (0,52%), locais de lazer e recreação (0,50%), e outros (0,42%).

A maior parte dos roubos ocorrem durante a noite, com 39,91% dos casos, seguido de perto por roubos durante a tarde, com 18,95%. A madrugada também foi um período propenso a roubos, com 18,12% dos casos.

No entanto, nem a luz do dia desencoraja os assaltaltantes, já que 18,61% dos crimes foram registrados pela manhã.

E foi neste horário, durante o início da manhã, que, no último mês, o repórter Marcos Guimarães, da TV Record, sofreu uma tentativa de assalto durante o momento em que se preparava para uma entrada ao vivo para o programa ” Balanço Geral”.

Na ocasião, o jornalista foi abordado no Centro da capital paulista por um homem de bicicleta que tentou pegar o celular que ele estava nas mãos no local onde aconteceria a transmissão. No entanto, apesar do susto, o meliante não conseguiu subtrair o aparelho.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo dá algumas dicas para você se proteger e evitar ser roubado. Veja:

Se você está em uma ambiente com muitas pessoas desconhecidas evite mexer no celular ou atender ligações.

Fique atento às pessoas a sua volta. Quem anda distraído pela rua, falando ao celular, torna-se alvo preferido dos ladrões.

Mantenha o aparelho sempre próximo de você e onde possa vê-lo, principalmente em locais públicos. Nunca ande com o ele no bolso de trás, ou sobre uma mesa ou em um bolso aberto da mochila, por exemplo.

Não tire o telefone do bolso ou da bolsa em áreas conhecidas por furtos e roubos. Evite mexer no aparelho em locais perigosos;

Não se ofereça para dizer as horas em locais pouco seguros. Muitos indivíduos perguntam as horas para descobrir se o seu aparelho vale a pena ser roubado.

Coloque senha, código de bloqueio, ou “desenho” para desbloquear seu celular.

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo pedindo um posicionamento sobre o aumento de números de roubos e furtos no estado, no entanto, até a finalização desta reportagem não tivemos um retorno.

