São Paulo registra primeira morte pela variante BQ.1.1 da covid-19 

Em duelo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, o São Paulo foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0 nesta terça-feira (08.11), no Morumbi.

O Tricolor segue na nona colocação, com 51 pontos em 37 jogos. No próximo domingo (13), às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, a equipe enfrentará o Goiás pela rodada de encerramento da competição nacional.

Para o confronto desta noite, o time não contou com Caio (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito), Moreira (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Andrés Colorado (contratura na região anterior da coxa direita), Alisson (dores na coxa direita), Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Igor Vinícius (pubalgia), Nikão (desconforto na região do adutor esquerdo), Rodriguinho (mialgia na região posterior da coxa direita), Eder (trauma no joelho esquerdo), Diego Costa (aprimora a forma após tendinite no joelho direito) e Arboleda (seleção equatoriana), além de Rafinha (expulso contra o Fluminense).

Com o retorno de Nestor, que cumpriu suspensão diante do Fluminense, no Maracanã, o técnico Rogério Ceni escalou a equipe com Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri.

No primeiro tempo, o Tricolor até teve boas oportunidades para tentar abrir o placar. Porém, aos 20 minutos, os visitantes largaram-na frente com o gol marcado por Maurício. 1 a 0.

Na volta para a etapa complementar, o treinador são-paulino promoveu as entradas de Welington e Patrick nos lugares de Reinaldo e Luizão.

Aos sete minutos, após escapada de Calleri pela direita, Igor Gomes pegou a sobra e marcou um belo gol da entrada da área. No entanto, o VAR anulou a jogada e assinalou falta de Nestor no início do lance.

O São Paulo pressionou até o apito final para tentar evitar o revés, mas não conseguiu balançar as redes e acabou derrotado por 1 a 0.

SÃO PAULO 0 x 1 INTERNACIONAL

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 08/11/2022 (terça-feira)

SPFC: Felipe Alves; Luizão (Patrick, intervalo), Ferraresi e Léo; Marcos Guilherme (Bustos, 40/2), Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Igor Gomes (Talles Costa, 40/2) e Reinaldo (Welington, intervalo); Luciano (André Anderson, 34/2) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

SCI: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Matheus Dias, 13/2), Alan Patrick (Thauan Lara, 13/2), Carlos de Pena e Maurício (Taison, 28/2); Pedro Henrique (Wanderson, 21/2) e Alemão (Braian Romero, 28/2). Técnico: Mano Menezes.

Gol: Maurício, 20/1

Cartões amarelos: Alan Patrick, 5/1; Rodrigo Nestor, 23/1; Rodrigo Moledo, 40/1; Luizão, 44/1; Vitão, 18/2; Alemão, 21/2; André Anderson, 35/2; Patrick, pós-jogo

Público: 19.692

Renda: R$ 851.853,00

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Analista de Campo: Celso Barbosa de Oliveira (SP)

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

