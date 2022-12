São Paulo registra queda nas internações pela Covid-19

André Biernath – @andre_biernath – Da BBC News Brasil em São Paulo Internação por Covid-19





O Estado de São Paulo registrou uma queda de 18% no ritmo de internações pela Covid-19 na rede pública e privada. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira (12) apontam que foram registradas 252 novas hospitalizações e média móvel de 342 por dia, índice inferior à média de 418 de duas semanas atrás.

Os números indicam que a nova onda do coronavírus no estado está desacelerando e que ela pode ter sido a com menos impacto em internações desde o início da pandemia. Em março do ano passado, São Paulo chegou a ter mais de duas semanas com mais de três mil pessoas hospitalizadas a cada 24 horas.





No entanto, o cenário ainda é de alerta. Segundo uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais Privados de São Paulo (SindHosp), um número maior de unidades particulares do estado relatou aumento no atendimento de casos de Covid-19 durante os 10 primeiros dias de dezembro em comparação com o mês anterior. O estudo aponta que 95% das 87 unidades pesquisadas atenderam mais pessoas com suspeita para o novo coronavírus nos últimos dias. O percentual era de 84% em novembro.

Os hospitais privados vivem uma estabilidade em relação às hospitalizações. Porém, o percentual de unidades que relatam um crescimento na evolução para uma forma mais grave da doença cresceu de 24% para 32% no período.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE