São Paulo sedia neste domingo (12) a Expo Mel Brasil

São Paulo sedia neste domingo (12.11) a Expo Mel Brasil, uma realização da ONG Instituto Ajude o Pantanal Oficial. Serão apresentados produtos de mel de 15 produtores diferentes, vindos de várias partes do território brasileiro.

Conforme explica a presidente da ONG e responsável e responsável pelo evento, Rita Pescuma, esta primeira edição tem a missão de fomentar o comércio de mel existente no país e apresentar os mais diversos produtos provenientes dele, tais como meles multifloral, orgânico e composto, própolis, pólen, cera de abelha, favos de mel, cosméticos, balas, biscoitos, pães, bolos, cafés, chás, queijos artesanais, cervejas e hidromel, entre outros.

Rita Pescuma, destaca que o intuito da Expo Mel Brasil é valorizar as práticas de apicultura e meliponicultura, além da produção de mel em suas múltiplas facetas. Ela aponta que o evento é uma chance para que os produtores, cientistas e empresários do ramo possam se encontrar, trocar conhecimentos e conscientizar sobre a importância vital das abelhas para a saúde do nosso ecossistema.

Fonte: Pensar Agro