São Paulo vence a Ferroviária e encara o Novorizontino nas oitavas da Copinha

O Grêmio segue com campanha perfeita, com 100% de aproveitamento na disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior. Na noite deste domingo, atuando no Estádio José Lancha Filho, em Franca, o Tricolor bateu o Coimbra-MG pelo placar de 4 a 2, no duelo eliminatório válido pela terceira fase. Os gols gremistas que classificaram a equipe para as oitavas de final foram anotados por Igor, Alysson, Jardiel e Gustavo Nunes.

A partida começou com os adversários buscando ficar mais com a posse de bola e tendo maior volume de jogo até os cinco primeiros minutos. Porém, a primeira chance foi do Grêmio aos seis minutos, em chute de fora da área de Gustavo Nunes, porém por sobre a meta. No minuto seguinte, a conclusão do atacante do Coimbra exigiu grande defesa do arqueiro Cassio para salvar o Tricolor, desviando para escanteio. Aos 12 minutos, os mineiros arriscaram uma conclusão de fora da área, porém por sobre o gol de Cassio, sem perigo.

Aos poucos, os gremistas começaram a ficar com a posse e atacar. Aos 16 minutos, Igor disparou pela lateral direita para fazer o cruzamento. A bola passou por Alysson e Jardiel pegou a sobra. Ele dominou e arriscou o chute desviado, para defesa no susto do goleiro. No minuto seguinte, em batida de escanteio da esquerda de Wesley Costa, Igor surgiu na primeira trave para subir no terceiro andar e testar firme pro fundo do gol. 1 a 0!

Mesmo em desvantagem, o Coimbra chegou em duas conclusões de fora da área aos 20 e aos 21 minutos. A primeira passou por sobre o gol, sem perigo. A segunda foi em chute de canhota que passou tirando tinta da trave esquerda. O jogo seguiu aberto e o Coimbra teve chegada perigosa aso 28 minutos, em chute cruzado que passou na boca do gol gremista, se perdendo pelo outro lado da área, para fora.

O Tricolor foi chegar novamente ao ataque aos 32 minutos, de forma efetiva. Jardiel escorou de primeira o lançamento para o lado direito. Alysson ganhou da marcação no bico da grande área. Logo dominou e puxou para o meio, desferindo forte chute de canhota. A bola passou entre dois marcadores para ir perfeita no canto esquerdo para bater o goleiro. 2 a 0!

Aos 38 minutos, por conta de já estarem há algum tempo pendurados com cartão amarelo na partida, Igor e Kaick deixaram o campo para as entradas de Cristiano e Caio Araujo, respectivamente. Dois minutos depois, após troca rápida de passes, veio o chute venenoso de fora da área e a bola passou rente ao ângulo direito de Cassio, para fora.

O Grêmio voltou sem trocas para a etapa final. Aos sete minutos, após toque de cabeça na área do Tricolor, a conclusão acabou passando perto da trave esquerda. Aos 10 minutos, após o cruzamento da esquerda, Alysson escorou de cabeça na segunda trave para a entrada da área. Cheron veio na corrida e arriscou o chute de primeira, pegando muito embaixo da bola para mandar para fora.

Aos 15 minutos, o lateral pelo lado direito ofensivo do time mineiro foi alçado na área. Após o bate rebate, a bola ficou limpa para Carlos Eduardo arrematar sem chances de defesa para Cassio, diminuindo a vantagem gremista. Em seguida, Athos e Riquelme foram para o jogo, nos lugares de Karele e Cheron.

O Grêmio chegou novamente aos 24 minutos. Alysson foi ao fundo do campo, pelo lado direito, para alçar na área. A bola foi desviada com o braço pelo zagueiro e a arbitragem nada marcou. Na sobra, Gustavo Nunes arriscou o chute mascado, para defesa do goleiro. Aos 26 minutos, após cruzamento da esquerda e o desvio de cabeça na primeira trave, o atacante Amorim entrou em velocidade para também testar a bola, mandando no canto baixo para igualar o placar.

Sem deixar se abalar, o Grêmio foi pra cima. João Araujo recebeu na parte central para adiantar a bola e dar belo lançamento para Jardiel no comando de ataque. Na caída da bola, ele dominou no peito dando um drible da vaca no zagueiro para invadir a área e ser derrubado de carrinho. Na cobrança do pênalti, aos 32 minutos, Jardiel bateu cruzado para tirar o goleiro da foto. 3 a 2! Foi o nono gol do artilheiro da Copinha.

Por fim, saíram de campo Alysson e Jardiel para as entradas de José Guilherme e Lucas Camilo. Aos 39 minutos, Caio Araujo passou por três marcadores e deu o passe no fundo do campo pelo lado direito para Gustavo Nunes. Ele ganhou na velocidade para cruzar forte por baixo. Riquelme fechou de carrinho na área, mas sem conseguir desviar a bola.

O Grêmio teve a chance de ampliar aos 43 minutos. Riquelme ficou com o passe errado no meio e carregou a bola até a entrada da área. Logo deu a assistência na medida para Caio Araujo. De frente para o goleiro, tentou bater por baixo e ele conseguiu desviar para escanteio no último recurso. Aos 47 minutos veio o gol que selou a classificação. Gustavo Nunes arrancou em contra-ataque desde o campo de defesa para passar pelo primeiro. Depois, na corrida, passou pelo segundo defensor. Logo invadiu a área pelo lado direito, ficou de frente para o goleiro e bateu com categoria por baixo, mandando na bochecha da rede! 4 a 2!

Agora o Grêmio aguarda o vencedor do duelo entre o Athletico-PR e Ponte Preta para saber quem será o adversário nas oitavas de final. O jogo será na terça-feira, com local e horário a ser definido.

