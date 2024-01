São Paulo vence de virada e se classifica na Copinha

Durante o quarto dia de jogos da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais quatro partidas pela tarde deste sábado (6) movimentaram quatro grupos diferentes do torneio, com empate sem gols, goleadas e mais.

A Ferroviária representou mais uma vez ao vencer o Porto Vitória-ES por 4 a 0 na Fonte Luminosa, em Araraquara, e assumiu a ponta de cima do Grupo 7 com seis pontos conquistados e 100% de aproveitamento, seguido por São Paulo, com três e Carajás-PA sem nada, ambos com confronto marcado para a noite deste sábado, enquanto a lanterna está ocupada pelo tempo capixaba, com o pior saldo do grupo e sem pontos.

O Serra Branca-PB representou o Inter de Bebedouro no Estádio Sócrates Stamato, na cidade de Bebedouro, e levou a melhor por 2 a 0. Os paraibanos assumem a segunda colocação do Grupo 4, com três pontos, também graças à goleada do líder Grêmio , que tem seis pontos, sobre o Figueirense, que tem três, todos a frente do time paulista, sem pontos e já eliminados.

No Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, o Corinthians venceu o Bangu-RJ por 1 a 0, se isolou na liderança do Grupo 10 e conta com apenas um empate para passagem de fase, ou até mesmo uma combinação de resultados em outros confrontos do grupo. Apesar da derrota, o Bangu ainda é a principal concorrência do clube da capital, com três pontos, seguido por Marília e Ji-Paraná, ambos sem tentos, mas que ainda se enfrenta neste sábado.

O último confronto que aconteceu no pôr do sol paulista foi sediado no Estádio Manoel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo, entre Mirassol e Coimbra-MG, disputado sem gols. O tento conquistado colocou ambas as equipes nas primeiras posições do Grupo 3 com quatro pontos, com vantagem aos mineiros pelo saldo de gols, enquanto Sampaio Corrêa-MA e ABC-RN apareceram na sequência sem pontos, mas ainda com duelo marcado entre si para este sábado.Confira os jogos deste sábado

12h45

Grêmio São Carlense-SP 0 x 0 São Raimundo-RR

13h

Itapirense-SP 0 x 0 Atlético-CE

EC.São Bernardo-SP 0 x 0 Conquista-BA

Nacional-SP 1 x 2 Retrô- PE

Tanabi-SP 4 x 0 Atlético Gloriense-SE

Comercial-SP 0 x 1 Jacuipense-BA

Tupã-SP 0 x 2 Operário-PR

CRB-AL 3 x 4 Fortaleza-CE

15h

Lagarto-SE 0 x 1 Fluminense-RJ

15h15

Ituano -SP 4 x 6 Criciúma-SC

Portuguesa Santista-SP 0 x 1 Juventude-RS

São Caetano-SP 0 x 2 Avaí-SC

Ponte Preta-SP 1 x 0 Vila Nova-GO

Figueirense-SC 0 x 6 Grêmio-RS

Novorizontino- SP 1 x 1 Chapecoense-SC

Guarani-SP 0 x 1 Atlético-GO

Vocem-SP 2 x 2 Castanhal-PA

16h45

Mirassol-SP 0 x 0 Coimbra-MG

17h15

Ferroviária-SP 3 x 0 Porto Vitória-ES

Bnagu-RJ 0 x 1 Corinthians-SP

17h30

Inter de Bebedouro-SP 0 x 2 Serra Branca-PB

19h00

Sampaio Corrêa-MA x ABC-RN

19h30

XV de Jaú-SP x Santa Cruz-SE

Carajás-PA x São Paulo-SP

Marília-SP x Ji-Paraná-RO

21h45

Velo Clube-SP x Internacional-RS