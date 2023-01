São Paulo vence Ferroviária, no sufoco e mantém tabu

Foi no sufoco, mas o São Paulo venceu a primeira partida no Paulistão Sicredi 2023. Na noite desta quinta-feira (19), o time da capital visitou e venceu a Ferroviária, de virada, pelo placar de 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Depois de sair atrás no placar, o estreante David e o volante Gallopo deram a vitória ao time do Morumbi.

De quebra, o São Paulo manteve um tabu em cima da Ferroviária que já dura 28 anos, já que o rival não consegue o vencer desde o Paulista de 1995. Com o resultado, o São Paulo foi a liderança do Grupo B com quatro pontos. Já a Ferroviária caiu para terceiro no Grupo C com três.

O primeiro tempo foi bastante truncado, muito por conta do gramado encharcado devido a forte chuva que caiu em Araraquara momentos antes da partida. Tanto que o placar foi inaugurado com um chute de longa distância. Aos quatro minutos, Heitor arriscou de fora da área e fez um bonito gol, colocando a Ferroviária em vantagem. A partir daí, o São Paulo foi ao ataquem em busca da igualdade.

Porém, isso só foi acontecer no começo do segundo tempo. O recém contratado David, que entrou no intervalo, precisou de quatro minutos para deixar tudo igual. Igor Vinicius cruzou na medida pra o atacante, que de cabeça mandou a bola para o fundo das redes. Já o gol da virada veio no final do jogo. Aos 42, Pedrinho cruzou para Calleri que só desviou e deixou Galoppo completar para às redes.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (22) para a disputa da terceira rodada do Paulistão Sicredi. Logo às 16h, o São Paulo faz um clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Um pouco mais tarde, mais uma vez na Arena Fonte Luminosa, a Ferroviária recebe o Santo André, às 20h30.

Fonte: Agência Esporte