São Paulo vence o Coritiba com time reserva em noite de chuva no Morumbi

O São Paulo se beneficiou do título da Copa do Brasil, pois mesmo com uma equipe reserva, venceu o Coritiba por 2 a 1 em um Morumbi chuvoso e festivo.

Essa vitória pôs fim a uma série de oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e colocou o time de volta à parte de cima da tabela. Com o resultado, o São Paulo assumiu a 10ª posição com 31 pontos, enquanto o Coritiba continua na lanterna com 14 pontos.

No jogo, o São Paulo dominou o 1º tempo, teve dois gols anulados, mas conseguiu abrir o placar com Alan Franco, seguido pelo empate do Coritiba com Slimani. No final do primeiro tempo, Luciano converteu um pênalti e recolocou o São Paulo na frente. Na segunda etapa, com o gramado encharcado, as chances de gol foram escassas e o placar não foi alterado.

Destacam-se as atuações de James Rodríguez, que quase marcou um gol no primeiro minuto, mas foi anulado pelo VAR devido a impedimento, e de Slimani, que marcou o gol de empate para o Coritiba. No momento mais tenso da partida, houve uma discussão entre Henrique e Nestor, com Calleri defendendo seu companheiro e ambos recebendo cartão amarelo.

No próximo fim de semana, São Paulo e Coritiba enfrentarão clássicos, com o São Paulo jogando contra o Corinthians e o Coritiba enfrentando o Athletico.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2×1 CORITIBA

Data e horário: 27 de setembro de 2023, às 19h (de Brasília)

Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Luan, Calleri (SPO); Robson, Victor Luis, Henrique (CTB)

Gols: Alan Franco (SPO), aos 30 min do 1° tempo; Slimani (CTB), aos 50 min do 1° tempo; Luciano (SPO), aos 57 min do 1° tempo

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luan (Alisson), Gabriel Neves (Pablo Maia), Michel Araújo e James Rodríguez (Lucas); Luciano (Nestor) e Juan (Calleri). Técnico: Dorival Júnior

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Hayner (Natanael), Henrique, Maurício Antônio e Victor Luis; Samaris (Matheus Bianqui), Willian Farias, Sebastián Gómez (Kaio César) e Marcelino Moreno; Robson (Diogo Oliveira) e Slimani (Edu). Técnico: Thiago Kosloski

