São Paulo vence o Marília e avança com 100% de aproveitamento

Em um duelo marcado por muita chuva, o São Paulo confirmou o favoritismo no Grupo 17 e venceu o Marília-SP, por 3 a 0, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, pela terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O MAC atuou boa parte do jogo com um jogador a menos.

Foi a terceira vitória em três jogos do time do Morumbi, que avançou à segunda fase como líder do Grupo 17, com nove pontos. Agora terá pela frente o Retrô-PE (segundo colocado do Grupo 18). O Marília-SP foi eliminado. Nesta chave, o CSP-PB passou como segundo colocado.

Com bola rolando, o São Paulo abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Thiago Galice espalmou para o meio da área e Cauê empurrou para as redes. Na etapa final, aos dois minutos, João Adriano chutou cruzado para marcar o segundo e João Gabriel, aos dez, fez o terceiro.

Com 3 a 0 no placar, o São Paulo administrou a vantagem e aproveitou a etapa final para ‘rodar o elenco’ visando a próxima fase. O Marília bem que se esforçou para marcar o gol de honra, mas não conseguiu.

Fonte: Agência Esporte