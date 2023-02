São Paulo vence o São Bento e garante classificação antecipada no Paulistão

Em um jogo de amplo domínio do São Paulo, o Tricolor derrotou o São Bento por 3 a 0 na noite desta terça-feira (21.02), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Galoppo, nos minutos finais do primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 20 pontos no Grupo B, três pontos a mais que o Água Santa e oito a mais que o Mirassol, terceiro colocado. Restam duas rodadas para o término da primeira fase do estadual.

O São Paulo começou com tudo no ataque, enquanto o São Bento apostava nos contra-ataques. A tática tricolor foi mais efetiva e a equipe comandada por Rogério Ceni ditou o ritmo do primeiro tempo. O goleiro Rafael quase não teve trabalho na primeira etapa.

Aos 31, Calleri chegou a abrir o placar, com uma cabeçada certeira, mas o árbitro marcou impedimento do atacante argentino. A pressão continuou e aos 46, outro argentino fez a diferença. Wellington Rato cobrou escanteio, Luciano desviou de cabeça no primeiro pau e Galoppo apareceu para abrir o placar e marcar seu sétimo gol no Campeonato Paulista. Ele é um dos artilheiros da competição.

No segundo tempo, o São Paulo manteve o domínio o jogo e sempre no ataque. Luciano teve uma boa oportunidade aos 9, mas o goleiro fez a defesa. E aos 37, Alisson cobrou falta, a bola bateu na barreira, Nathan desviou de cabeça e achou Pedrinho aparecendo em velocidade, para também desviar de cabeça e marcar o segundo gol tricolor. E, para fechar o placar, Calleri, aos 51, aproveitou cobrança de falta batida por Patryck, e também de cabeça mandou para as redes. O árbitro anulou o gol, alegando impedimento, mas depois se corrigiu e confirmou o gol são-paulino.

O Tricolor volta à campo no sábado, para receber o São Bernardo, às 18h30, no estádio do Morumbi.

SÃO BENTO 0 X 3 SÃO PAULO

Local: estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Data: 21/02/2023 / (terça-feira)

Horário: 19h30

SPFC: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio (Patryck, 28/2); Luan (Jhegson Méndez, 34/2), Nestor (Pablo Maia, 24/2), Galoppo (Alisson, 34/2) e Luciano; Wellington Rato (Pedrinho, 24/2) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Gols: Galoppo, 46/1; Pedrinho, 37/2; e Calleri, 51/2

Cartão amarelo: Pablo Maia, 52/2

SBE: Zé Carlos; Victor Pereira, Marlon (Fernandinho, 34/2) e Bruno Aguiar; Ivan, Vitinho (Lucas Lima, intervalo), Carlos Jatobá, Renan Mota (Rafael Chorão, 24/2) e Breno Lopes; Iago Dias (Cristiano, 18/2) e Marcos Nunes (Kayan, 18/2/). Técnico: Paulo Roberto Santos

Cartões amarelos: Vitinho, 19/1; Bruno Aguiar, 36/2

Público: 10.446 presentes

Renda: R$ 602,9 mil

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Fuato Augusto Viana Moretti

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco

VAR: Adriano de Assis Miranda

AVAR1: Marco Antonio de Andrade Motta Junior

Observador VAR: Silvia Regina de Oliveira