Sarau no Quintal marca o último dia do Evento Cultural, na Casa da Cultura Ivan Marrocos

Na reta final da 5ª edição do Evento Cultural, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer, o Museu da Memória Rondoniense – Mero recebeu apresentações de dança e grafismo, com o Mix Cultural, na terça-feira (1). O evento, que teve início na sexta-feira, 28, de julho, encerra nesta quarta-feira, 2, com o Sarau no Quintal, na Casa da Cultura Ivan Marrocos em Porto Velho.

As apresentações do Mix Cultural aconteceram no período da manhã, no Jardim Interno, com a performance da bailarina Clarice Lopes e do grafiteiro João Silva, que retratou o próprio Museu da Memória Rondoniense – Mero. Clarice Lopes declarou que, o evento fomenta a disseminação da arte e da cultura, “o público tem prestigiado as apresentações desde o primeiro dia, sendo algo que nos deixa feliz”, afirmou.

A administradora do Museu da Memória Rondoniense – Mero, Tayanne Souza pontuou que, o local pela primeira vez, fez parte das atividades do Evento Cultural que tem atraído várias pessoas. “É gratificante estar recebendo artistas em nosso museu, pois além de retratarmos a história de nosso Estado, queremos também promover cultura e arte para a população”, salientou.

O Evento Cultural teve início em junho de 2021, com sua primeira edição realizada pela Funcer, no Teatro Estadual Palácio das Artes. Nesta 5ª edição, o evento conta com a participação de grupos de dança, artesãos, artistas plásticos, entre outros.

DOAÇÕES

De acordo com o diretor artístico da Funcer, Alzir Queiroz, desde o início das apresentações, com a grande presença do público, foram doadas mais de 160 cestas básicas, passando de mais de três toneladas de alimentos. As doações foram destinadas para pessoas carentes das zonas Sul e Leste de Porto Velho.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 2/8 – Casa da Cultura Ivan Marrocos:

17h-22h: Sarau no Quintal.

Fonte: Governo RO