SAÚDE ANIMALPrefeitura divulga chamamento público para cadastrar entidades interessadas em receber ração para cães e gatos

Edital da relação da pré-seleção para o Porto Fino foi publicado pela Semur

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), comunica aos pretensos beneficiários dos imóveis do Residencial Porto Fino que o edital referente à atualização cadastral dos dossiês, necessário para o andamento do processo, já foi publicado. No edital estão especificados os candidatos que compareceram para montagem dos dossiês, candidatos desclassificados e/ou excluídos. Confira a relação aqui.

“Nossa maior dificuldade tem sido a comunicação com estes beneficiários, que precisam estar atentos aos editais e aos comunicados que a Semur emite. São várias etapas até o processo de contemplação, mas são exigências do programa do Governo Federal que precisamos seguir e atender criteriosamente”, reforça a diretora.

De acordo com a diretora do Departamento de Habitação da Semur, Ana Célia Nascimento, é importante que os candidatos estejam atentos a estas pendências, já que a falta de documentação pode levar a substituição por outro futuro beneficiário. Estes documentos são entregues para a Caixa Econômica Federal, que realiza a análise dos dossiês. Após isso, estes dossiês são devolvidos à Semur já com as classificações: aprovados, reprovados ou com pendências.

Para mais esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com a Semur através do telefone 3901-3178, através do e-mail [email protected], ou presencialmente na Secretaria, localizada na avenida Abunã, 868, no bairro Olaria. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Porto Fino

Ao todo devem ser entregues 304 apartamentos no Porto Fino, que entram no orçamento de mais de 30 milhões de reais investidos pela Prefeitura de Porto Velho tanto neste residencial, quanto nos residenciais Porto Madero II, Porto Madero V e Porto Belo I.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO