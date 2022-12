SAÚDE – Baixa procura por vacinação de bebês faz município mudar estratégia de imunização

Competição deu visibilidade a atletas do programa Talentos do Futuro

Foram duas semanas de muita emoção dentro e fora de campo. A primeira Copa Zico realizada em Porto Velho chegou ao fim nesta quarta-feira (14) deixando um legado para o futebol local e a certeza de que o incentivo ao esporte é um dos melhores caminhos para transformar vidas.

“Nada disso teria acontecido sem o amor ao futebol. Essa competição foi criada para dar oportunidade a esses jovens, que, às vezes, não têm chance de serem vistos por olheiros. A Copa Zico nasceu para formar cidadãos e dar oportunidade aos atletas. Fico muito feliz em ver que foi sucesso”, afirma o ex-jogador Zico.

Ao todo, 896 atletas divididos entre as três categorias (Sub-11, Sub-14 e Sub-17) passaram pelos gramados. Levi Pantoja é zagueiro da equipe Calama, vencedora na categoria Sub-17. As palavras do jovem atleta resumem bem o sentimento de cada jogador e jogadora que passou pela competição.

“Dentro de campo a gente sente alegria e tristeza, mas sem perder o amor pelo esporte. O futebol é minha paixão e a chance que tenho de mudar a minha vida e ajudar minha família fazendo o que amo”, afirma o atleta.

A competição tem como característica descobrir potenciais talentos que possam integrar as categorias de base de grandes clubes nacionais. Tiago Augusto é coordenador da Copa Zico e em alguns momentos até atuou como olheiro, acompanhando de perto os potenciais atletas.

“Estamos bem felizes com o resultado e o balanço que fica é bem positivo. São meninos e meninas com bons aproveitamentos. No final deu tudo certo e esperamos voltar logo”, afirma o coordenador.

O campeonato foi financiado por recursos do município, recursos de transferência especial do deputado federal Léo Morais, e também com o patrocínio da empresa Urbano Norte.

