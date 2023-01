SAÚDE – Boletim com casos de coronavírus passa a ser divulgado semanalmente 

Mudança leva em consideração o fim da Emergência de Saúde Pública

Criado durante a pandemia da covid-19 para atualizar a população e os veículos de comunicação sobre os casos da doença, o boletim do coronavírus passará a ser divulgado semanalmente. A medida, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), leva em consideração o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) anunciada pelo Ministério da Saúde em abril de 2022.

De acordo com Daniele Silva de Souza, assessora técnica do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), a contagem de casos no boletim começa a ser feita no domingo e termina no sábado. Este ano, a primeira semana epidemiológica iniciou no dia 01 e terminou no dia 07 de janeiro. Nesse período, foram confirmados 669 casos de covid-19 em Porto Velho.

A assessora explica que a mudança na divulgação do boletim não foi feita antes devido aos picos de covid-19 enfrentados pelo município, e, caso o número de notificações aumentem, os relatórios voltam a englobar dados diários.

Covid-19 em Porto Velho

Desde o início da pandemia, cerca de 125 mil casos foram confirmados em Porto Velho, com 2.684 mortes nos três anos da doença.

A vacinação continua disponível em todas as unidades de saúde do município, confira a programação completa aqui..

