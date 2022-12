SAÚDE – Capacitação de vacinadores é realizada em Porto Velho

Especialidades como cardiologia, neurologia e psiquiatria serão oferecidas

Oferecido pela Prefeitura de Porto Velho desde março deste ano, o serviço de telemedicina, executado em parceria com o Hospital Albert Einstein, já realizou mais de 1.400 atendimentos até o momento. Agora, além do distrito de Extrema, União Bandeirantes também será contemplada com o atendimento de diversas especialidades.

A expectativa é que os atendimentos no local, distante cerca de 160 quilômetros de Porto Velho, iniciem a partir da próxima semana na Unidade de Saúde da Família União Bandeirantes. As consultas, que acontecem via videoconferências realizadas dentro dos consultórios das Unidades de Saúde, são feitas por profissionais especialistas nas áreas de cardiologia, endocrinologia, neurologia adulto, neuropediatria, pneumologia, psiquiatria e reumatologia. Durante o atendimento, um médico da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) acompanha o paciente e é responsável por sanar eventuais dúvidas, realizar encaminhamentos, prescrever receitas ou solicitar exames.

Helison Ribeiro, diretor do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (Drac), compartilha que o serviço de telemedicina está sendo bem aceito pela população, e ajudou a reduzir as demandas de atendimentos especializados no município e até no estado.

“Temos especialidades que, inclusive, não eram ofertadas à população por falta de profissionais, já que muitas vezes abríamos processos emergenciais e não conseguíamos preencher as vagas. Algumas áreas como cardiologia e neurologia tinham uma espera muito grande de pacientes, e com a telemedicina nós conseguimos reduzir bastante, foi possível atender também pacientes do município que estavam na fila do estado.”

Pacientes que desejam ser encaminhados para a consulta com especialistas que atendem via telemedicina devem comparecer a qualquer unidade básica de saúde do município. A expectativa da Prefeitura é implantar pontos em Nazaré, Vista Alegre do Abunã, Jaci Paraná e em unidades básicas da capital.

Texto: Taís Botelho

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO