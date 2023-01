SAÚDE DA MULHER – Exame preventivo do câncer de colo de útero é oferecido gratuitamente nas unidades de saúde

Mulheres podem buscar o serviço em todas as unidades da zona urbana e rural

Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve realizar periodicamente o exame preventivo do câncer de colo de útero (Papanicolau), principalmente as que têm entre 25 e 64 anos. Em Porto Velho, a Prefeitura disponibiliza o serviço em todas as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e rural.

O exame de colo de útero é a principal maneira para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes de aparecer sintomas. Para realizar o exame, a mulher deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência e apresentar documentos pessoais e cartão do SUS.

De acordo com a enfermeira e subgerente do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Ana Emanuela, a procura por esse tipo de exame em Porto Velho está muito abaixo do esperado. Em 2022, o procedimento foi realizado em 7.988 mulheres. “Isso representa 10% do público que precisamos atingir”, lamenta a enfermeira.

E os motivos da resistência das mulheres em buscar o exame são os mais variados, entre eles a vergonha e o fato da doença não apresentar sintomas.

“Normalmente a pessoa procura o serviço de saúde quando está sentindo algo, o que não ocorre no início do câncer de colo de útero. Por isso é tão importante o exame preventivo, para descobrir e tratar precocemente. Inclusive grávidas podem realizar se não houver condição de risco que contraindique” explica a enfermeira Ana Emanuela.

A profissional esclarece ainda que o exame preventivo pode também apontar as chamadas lesões precursoras, feridas que se não tratadas podem evoluir para câncer. É um exame necessário, não há outro que substitua essa técnica.

“As mulheres precisam buscar o serviço ginecológico como rotina e não somente quando estão sentindo alguma dor ou desconforto. O câncer é uma doença silenciosa e pode ser prevenida com medidas simples e muito eficazes”.

EXAME NAS UNIDADES BÁSICAS

Todas as unidades básicas de saúde da zona urbana e rural possuem profissionais habilitados para realizar o exame. O atendimento é oferecido de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Para realizar o exame é necessário cartão SUS e CPF.

Para melhorar o resultado da amostra, a mulher não deve estar em período menstrual e não utilizar creme vaginal, duchas, tampões, desodorantes ou outros medicamentos vaginais antes do exame.

DADOS

Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, excluídos os de tumores de pele não melanoma. Para o ano de 2023 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa um risco considerado de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2022).

Na análise regional, o câncer do colo do útero é o segundo mais incidente na região Norte (20,48/100 mil), Nordeste (17,59/100 mil), Centro-Oeste (16,66/100 mil), Sul (14,55/100 mil), Sudeste (12,93/100 mil).

