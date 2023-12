SAÚDE DO HOMEM Mais de 8 mil atendimentos foram realizados durante a campanha Novembro Azul em Porto Velho

Enquanto os pais estavam em quadra, os filhos torciam na arquibancada

A noite da última quinta-feira (7) foi especial para pais e filhos do Programa Talentos do Futuro, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). Para marcar o encerramento das atividades da modalidade de voleibol, foi realizado o ‘Jogo dos Pais’, um evento onde as mães e pais participam de disputas no lugar dos filhos.

Os jogos aconteceram no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu) e contou com a participação das famílias em jogos recheados de emoção. Com os times formados, a emoção tomava conta a cada ponto. Os pais ficavam na quadra, enquanto os filhos torciam da arquibancada. A disputa foi levada a sério, apesar de ser apenas uma confraternização, ninguém queria fazer feio dentro de quadra. Além disso, os alunos do programa eram responsáveis pela arbitragem dos jogos.

Cada time era formado por seis integrantes, seja pai ou mãe, e a partida era de 21 pontos. De acordo com o professor da modalidade de voleibol, Madson Lisboa, a ideia desse evento foi proporcionar interação entre pais e filhos. “Esse jogo marca o encerramento das atividades do programa e não poderíamos deixar os pais de fora, porque eles que incentivam os filhos na prática esportiva. É uma alegria poder proporcionar isso para essas famílias”, disse o professor.

Quem participou do jogo relata a alegria em poder acompanhar o desempenho do filho durante o ano, é o caso Maicon de Souza, pai da Maísa de Souza, 8 anos, que matriculou a filha este ano. “Muito bom, é uma alegria participar. Não sabia que era tão divertido participar. Parabéns à Semes por esse evento”, disse.

Marcele Santana é mãe da atleta Ísis Ferreira, de 10 anos, que também entrou em quadra para representar a filha no jogo. “Esse é o primeiro ano da minha filha no Talentos do Futuro e essa interação com os pais é super importante. O pai que acompanha está sempre presente. Parabenizo o professor Madson por essa iniciativa e digo que ano que vem minha filha vai participar novamente”, conclui a mãe.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a participação dos pais mostra o trabalho que é realizado pelo programa, em especial com o voleibol, e que tem transformado a vida dessas crianças e jovens. “Foi uma festa linda, os pais se entregaram para dar o melhor dentro de quadra, e na arquibancada a gente viu a alegria dos filhos ao verem a participação de seus pais, que são os grandes incentivadores para seguirem no esporte. O programa Talentos do Futuro já mudou e vai mudar a vida de muitos alunos”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO