SAÚDE DO SERVIDORPrefeitura leva mamografia e preventivo a servidoras com apoio do Hospital do Amor

A Prefeitura de Porto Velho divulgou, nesta quarta-feira (4), no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, a homologação do resultado final do processo seletivo para a contratação de serviço voluntário para atender o programa “Mãos Dadas com a Educação”, de acordo com o Edital nº 01/2023/Semed. Os candidatos classificados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação (Semed), no prazo de 4 a 6 de outubro de 2023, para assinar o Termo de Adesão e Compromisso.

Os classificados devem procurar o Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), que fica no segundo andar da Semed (rua Elias Gorayeb, 1514, Nossa Senhora das Graças), no horário das 8h às 14h, munidos dos seguintes documentos: documento oficial com foto e CPF; Atestado de Aptidão Física e Mental; e comprovante de residência atualizado, além de ter sido selecionado na homologação do resultado final.

De acordo com o edital divulgado no último mês, o serviço voluntário é para atender ao programa, além de buscar promover a integração da comunidade local com o convívio escolar. Ao todo, 50 candidatos deverão ser selecionados para auxiliar no dia a dia das unidades de ensino, exercendo atividades relacionadas à limpeza, alimentação e de apoio escolar para educação especial.

A Semed lembra que o serviço voluntário deverá ser prestado de forma espontânea, tanto em unidades urbanas quanto rurais, e não gerará vínculo funcional ou empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista. Confira aqui a lista dos convocados.

