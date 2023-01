Saúde em Guajará: Deputado Dr. Neidson comemora início da realização de cirurgias eletivas, após um ano e dois meses de espera

O deputado Dr. Neidson (PODEMOS), comemorou na manhã desta sexta-feira (27), o início, mesmo de forma tardia, após um ano e dois meses de espera, das cirurgias eletivas em Guajará-Mirim (RO).

Segundo o parlamentar, o convênio com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde já deveria ter sido realizado, é algo para se exaltar e comemorar, tendo em vista que o município recebeu em 03 de março de 2021, o recurso de emenda parlamentar de sua autoria, para a realização de procedimentos como, colecistectomia (remoção da vesícula biliar), hérnia inguinal/umbilical, salpingectomia/laqueadura tubária (remoção das tubas uterinas ou trompas de Falópio), ooforectomia (remoção de um ou dos dois ovários) e histerectomia total e parcial (retirada do corpo e colo uterino).

Neste mês de fevereiro, o Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO), passa a realizar cirurgias eletivas para a rede municipal de saúde. O quantitativo de procedimentos é limitado a 50 mensais, das especialidades de cirurgia geral e ginecologia.

O deputado frisa ainda a necessidade de se respeitar a lista de regulação de pacientes há mais tempo em espera, cabendo ao Ministério Público dever da fiscalização com respeito a fila de prioridade já citada no convênio.

“É imprescindível que os municípios participem no custeio destas cirurgias, viabilizando a contratação de profissionais e a aquisição de materiais, estabelecendo uma parceria com secretarias municipais aproveitando as melhores estruturas a disposição da rede de saúde, como O Hospital Bom Pastor que presta serviços gratuitos via Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato com entes públicos”, completou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar