Saúde intensifica ações de cuidado por meio do Avança Saúde do Homem

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) intensifica, nesta sexta-feira (25), as ações voltadas à saúde integral do homem realizadas ao longo do mês. As 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital realizarão o Avança Saúde do Homem com acolhimento multiprofissional e orientações de prevenção a diferentes tipos de cânceres (testículo, próstata e câncer bucal), bem como, abordagens às doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

A população masculina que comparecer à UBS mais próxima de sua residência nesta sexta passará por aferição de pressão arterial, medição de peso, altura e circunferência abdominal, orientações sobre hábitos de vida saudáveis e orientações farmacêuticas, além da oferta de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatite.

Também haverá avaliação do pé diabético, consulta médica para pessoas com risco cardiovascular alto e sintomas urológicos, avaliação de saúde bucal e atualização da carteira vacinal.

“As ações deste Avança Saúde do Homem da Prefeitura de São Paulo têm o intuito de conscientizar a população masculina quanto aos riscos envolvendo cânceres de próstata, testículos e boca promovendo cuidado integral no âmbito das doenças crônicas não transmissíveis (DNTC) e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)”, reforça a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde (Seabevs) em exercício, Carla Britto.

De acordo com a área técnica de DNCT, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em toda a população e também acometem mais o público masculino do que os cânceres de próstata e testículos.

Entre as doenças cardiovasculares, neste ano (até setembro), foram atendidos nos equipamentos da rede municipal de saúde da capital, 81.643 pacientes do sexo masculino com doenças hipertensivas, 7.481 com doenças isquêmicas do coração e 4.192 com doenças cerebrovasculares. Em 2021, foram 83.962 pacientes do sexo masculino atendidos com doenças hipertensivas, 6.589 com doenças isquêmicas do coração e 4.226 com doenças cerebrovasculares.

Com câncer de próstata, em 2022 (até setembro), 1.412 pacientes foram atendidos na rede, além de outros 105 com câncer de testículo. Em 2021, foram 1.427 pacientes atendidos com câncer de próstata e 153 com câncer de testículo.

Ao longo do ano, as UBSs são a porta de entrada para o atendimento do público do sexo masculino. Somente nesse ano, até agosto, foram realizadas 5,3 milhões de consultas médicas básicas para essa população. Os serviços de saúde realizam também ações de prevenção ao câncer de próstata durante todo o ano, investigando sinais e sintomas como: dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou noite, sangue na urina.

Ao perceberem sinais e sintomas, homens devem procurar a UBS de referência para o acolhimento adequado e encaminhamento ao exame necessário. Em 2022 (até agosto, foram realizadas pela rede 50.010 ultrassonografias de abdômen total e 45.978 ultrassonografias de próstata por via abdominal e via transretal. Em 2021, foram realizadas 69.987 ultrassonografias de abdômen total e 59.577 ultrassonografias de próstata por via abdominal e via transretal.

A população pode consultar a UBS mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

