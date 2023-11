Saúde mental em risco é debatida em encontro de servidores durante ação “Café com Ouvidoria”

Com a participação de 80 funcionários que trabalham no atendimento ao público do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO), a Ouvidoria Geral da Autarquia promoveu nos dias 7 e 8, a ação “Café com Ouvidoria”, com o intuito de sensibilizar servidores sobre a importância de identificar, evitar e enfrentar o assédio moral e sexual no local de trabalho. O evento aconteceu no auditório da Escola Pública de Trânsito (EPT), em Porto Velho.

Com a palestra sobre “A saúde mental em risco, os impactos do assédio no ambiente de trabalho”, o psicólogo do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Marcos Paulo Soares da Silva disse que, as Instituições reconhecem que servidores que trabalham em um ambiente de segurança, conforto, de cooperação podem se beneficiar com melhor desempenho e rendimento no seu quadro funcional. “A preocupação com a saúde mental está atrelada à produtividade do servidor, que ao trabalhar em um ambiente de cooperação, se sente mais seguro até para criar, inovar, diversificar seu trabalho, no sentido de gerar uma resposta à preocupação social da organização ao qual está inserida. Não existe desempenho se não houver uma preocupação com o bem-estar da classe trabalhadora”, explicou.

Servidora há 5 anos do Detran, a servidora Wíssilla Garcia, que trabalha com atendimento ao despachante, disse que, mesmo que o contato não seja presencialmente todos os dias, a demanda é intensa, e requer do funcionário empatia e responsabilidade.

“É necessário sempre nos colocarmos no lugar do outro, atendendo com o objetivo de resolver ou orientar o cliente da melhor maneira possível. A palestra de hoje nos fez refletir acerca da importância de termos um bom relacionamento com o público e colegas de trabalho, para que assim eu possa executar meu trabalho com saúde e qualidade no serviço ofertado”, avaliou Wíssila, agradecendo a iniciativa da Ouvidoria do Detran/RO.

IMPORTÂNCIA DA PALESTRA

Trabalhando no atendimento ao público do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia no “Tudo Aqui”, unidade no Shopping Center de Porto Velho, o servidor Antônio de Pádua também parabenizou o “Café com Ouvidoria”, evidenciando que, a palestra proporcionou reflexão quanto ao trabalho que executa. “O que traz melhoria para nossa vida profissional, social e familiar”.

A ouvidora-geral do Detran/RO, Hellen Florêncio salientou sobre os desafios do trabalho no que diz respeito ao atendimento ao público. “Penso que, quando sentamos para tomar um café e conversamos sobre o que nos angustia, podemos melhorar muita coisa, e por isso agradeço à participação dos servidores nesta ação especial que planejamos”.

O diretor-geral da Autarquia, Léo Moraes explicou que, como instâncias de controle e participação social, as Ouvidorias são responsáveis por intermediar as relações entre os cidadãos que demandam serviços e solicitações aos órgãos ou entidades as quais pertencem, com o objetivo de aprimorar a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos. “A ouvidoria do Detran tem construído novas pontes em suas campanhas de conscientização, prevenção e valorização de servidores”, finalizou.

Fonte: Governo RO